Yumurta kabuklarını çöpe atmayın! Temizlikten cilt bakımına, yumurta kabuğunun farklı kullanım alanları

Yumurta kabuğunun içinde başta kalsiyum olmak üzere birçok mineral bulunuyor. Bu yüzden çöpe atmak yerine onu farklı alanlarda değerlendirmeniz daha faydalı olabilir. Dikkat etmeniz gereken nokta ise yumurta kabuğunu kullanmadan önce sirkeli suyun içinde kaynatmak ve ardından fırınlamak. Böylece kabukta bulunan bakterileri yok etmiş olursunuz.

BİTKİLERİ BESLER, HAŞERELERDEN KORUR

Yumurta kabuklarının bitkileri haşerelerden koruma, onları daha sağlıklı hale getirme gibi birçok faydası bulunuyor.

Bir bardak sıcak suyun içine yumurta kabuklarını koyup yaklaşık 5-10 dakika bekletin. Bitki ve çiçeklerinizi bu suyla sulayın.

Haşerelerden korumak için yumurta kabuklarını küçük parçalara ayırın ve bitkilerin toprağına serpiştirin.

KIYAFETLERİ BEYAZLATIR

Beyaz çamaşırlarınızın zamanla sararmasından ve saf beyazlığının kaybolmasından şikayetçi misiniz? Yumurta kabukları bu konuda oldukça işinize yarayacak.

Yumurta kabuklarını bir tülbent ya da keten bezin içine koyun ve ağzını sıkıca bağlayın. Kıyafetlerinizi yıkarken tülbendi de aralarına koyun. Çamaşırlarınız bembeyaz olacak ve lekelerden arınacak.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Evde kendi maskenizi yapmayı tercih ediyorsanız bir de yumurta kabuklu maskeyi deneyin. Yumurta, içinde barındırdığı kalsiyum sayesinde cildi temizler ve harika bir bakım sağlar.

Yumurta kabuklarınızı iyice yıkayıp fırınladıktan sonra rondodan geçirerek toz haline getirin. Bu tozu, yumurta akını, zeytinyağını ve balı bir kasede karıştırın.

Cildinize sürüp 10 dakika bekletin.

Ilık suyla yüzünüzü iyice yıkayıp maskeyi cildinizden arındırın. Cildiniz yumuşacık ve temizlenmiş olacak.

KAHVEYİ YUMUŞATIR

Filtre kahveyi yumuşak içimli seviyorsanız yumurta kabuklarından yardım alabilirsiniz.

Kahvenizi demlemeden önce içine küçük parçalara ayırdığınız yumurta kabuklarını atın.

Kahve demlendikten sonra kabukları süzün.

ŞİŞELERİ TEMİZLER

Uzun ve derin şişeleri temizlemek zor olabiliyor. Yumurta kabuklarıyla bu dertten kurtulabilirsiniz.

Kirli cam şişe ve kavanozlarınızın içine ezilmiş yumurta kabuklarını ve ılık suyu ekleyip çalkalayın. Ardından suyla durulayın. Bütün leke ve kirlerin çıktığını göreceksiniz.



