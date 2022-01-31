Yumurta kabuklarını çöpe atmayın! Temizlikten cilt bakımına, yumurta kabuğunun farklı kullanım alanları

Yumurta kabuğunun içinde başta kalsiyum olmak üzere birçok mineral bulunuyor. Bu yüzden çöpe atmak yerine onu farklı alanlarda değerlendirmeniz daha faydalı olabilir. Dikkat etmeniz gereken nokta ise yumurta kabuğunu kullanmadan önce sirkeli suyun içinde kaynatmak ve ardından fırınlamak. Böylece kabukta bulunan bakterileri yok etmiş olursunuz.
Yumurta kabuklarının bitkileri haşerelerden koruma, onları daha sağlıklı hale getirme gibi birçok faydası bulunuyor.
Bir bardak sıcak suyun içine yumurta kabuklarını koyup yaklaşık 5-10 dakika bekletin. Bitki ve çiçeklerinizi bu suyla sulayın.
Beyaz çamaşırlarınızın zamanla sararmasından ve saf beyazlığının kaybolmasından şikayetçi misiniz? Yumurta kabukları bu konuda oldukça işinize yarayacak.
Evde kendi maskenizi yapmayı tercih ediyorsanız bir de yumurta kabuklu maskeyi deneyin. Yumurta, içinde barındırdığı kalsiyum sayesinde cildi temizler ve harika bir bakım sağlar.
Yumurta kabuklarınızı iyice yıkayıp fırınladıktan sonra rondodan geçirerek toz haline getirin. Bu tozu, yumurta akını, zeytinyağını ve balı bir kasede karıştırın.
Cildinize sürüp 10 dakika bekletin.
Filtre kahveyi yumuşak içimli seviyorsanız yumurta kabuklarından yardım alabilirsiniz.
Kahvenizi demlemeden önce içine küçük parçalara ayırdığınız yumurta kabuklarını atın.
Uzun ve derin şişeleri temizlemek zor olabiliyor. Yumurta kabuklarıyla bu dertten kurtulabilirsiniz.
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