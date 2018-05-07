Yumurta spermi seçerken seçici davranıyor

Popüler kavram - sperm yarışı

Ailelerini genişletmeyi planlayan bir çift her zaman spermin yumurtaya doğru gittiği inancı altındadır. Tıpkı, okulda öğretildiği gibi, milyonlarca sperm tek bir yumurta hücresine doğru ilerliyor. X bir X ile buluştuğunda, bu bir kızdır, X Y ile karşılaştığında ise erkek. Öyleyse, şimdi öğrenim sürecine başlayalım.

Onlarca yıldır bilim insanları yumurtayı pasif, spermleri ise aktif bir savaşçı olarak gördü. Ancak fareler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, yumurtanın sperm seçtiği kanaatine varıldı.

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Kazanana çoktan karar verildiği için buna 'sperm yarışı' demek doğru olmaz. Yani basitçe söyleyecek olursak, yumurta zaten girmesine izin verecek sperm tipini seçmiştir.

Seattle'daki Pasifik Kuzeybatı Araştırma Enstitüsünün baş bilimcisi Joe Nadeau, yumurtaların üreme alanında aktif bir oyuncu olduğuna ve yavruları üzerinde kontrol sahibi olduğuna inanmaktadır. Yani, yumurtalar döllenme sırasında en iyi genlerle sperm seçerler.