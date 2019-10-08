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Yumurta spermi seçerken seçici davranıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 08.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

Yumurta spermle karşılaşır, döllenme gerçekleşir ve bebek oluşur. Bu çok basit gibi görünüyor ama gerçek göründüğü kadar kolay değil. ABD Swarthmore Koleji'nden biyolog Scott Gilbert, yumurtanın çiftleşmeye izin verecek sperm tipini, yani 'kazanan' sperme daha önce karar verdiğini söylüyor. Yapılan araştırmalar, döllenme sırasında yumurtanın pasif olmadığını ve en güçlü spermi seçtiğini ortaya çıkarıyor.

Yumurta spermi seçerken seçici davranıyor

Ailelerini genişletmeyi planlayan bir çift her zaman spermin yumurtaya doğru gittiği inancı altındadır. Tıpkı, okulda öğretildiği gibi, milyonlarca sperm tek bir yumurta hücresine doğru ilerliyor. X bir X ile buluştuğunda, bu bir kızdır, X Y ile karşılaştığında ise erkek. Öyleyse, şimdi öğrenim sürecine başlayalım.

Onlarca yıldır bilim insanları yumurtayı pasif, spermleri ise aktif bir savaşçı olarak gördü. Ancak fareler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, yumurtanın sperm seçtiği kanaatine varıldı.

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Kazanana çoktan karar verildiği için buna 'sperm yarışı' demek doğru olmaz. Yani basitçe söyleyecek olursak, yumurta zaten girmesine izin verecek sperm tipini seçmiştir.

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Seattle'daki Pasifik Kuzeybatı Araştırma Enstitüsünün baş bilimcisi Joe Nadeau, yumurtaların üreme alanında aktif bir oyuncu olduğuna ve yavruları üzerinde kontrol sahibi olduğuna inanmaktadır. Yani, yumurtalar döllenme sırasında en iyi genlerle sperm seçerler.

Şimdiye dek tesadüf eseri olduğuna inanılan süreçli ilgili konuşan profesör Joe Nadeau, “Bu durum, döllenme hakkında çok farklı bir bakış açısı yarattı” diyor.

Joe Nadeau, gübrelemenin rastgele olmadığını ve bazı yumurtalar ile spermler arasındaki belirli çiftlerin diğerlerine göre daha yaygın olduğunu öne süren örnekler buldu. Nadeau, yaptığı çalışmanın bir parçası olarak, testis kanserine yakalanma şansını arttıran bir genin normal ve bir mutant kopyasını taşıyan dişi fareler yetiştirdi. Erkek farelerin hepsinin normal genleri vardı. Elde edilen yavru Mendel'in kurallarını izledi ve yavrular arasında mutasyona uğramış formun rasgele bir dağılımı vardı. Fakat ikinci deneyde, Profesör Nadeau üremeyi tersine çevirdi.

Kadınlar normal versiyona sahip iken erkeklere kanser geninin mutant kopyasını verdi. Ve sadece yüzde 27'si mutant varyantı gördü.Yumurtaların ve spermlerin bunu nasıl yapabileceğine dair bir kanıt yok ama Dr Nadeau iki olasılık olduğuna inanıyor.

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İlki folik asit molekülleriyle ilgilidir; sperm ve yumurta arasında çekim vardır. Folik asit metabolizması bunlar arasındaki çekimde belirleyici faktördür. Araştırma, bu moleküllerin gübrelemede önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Bu sinyallerdeki değişiklikler, ne kadar sperm ve yumurtanın birbirine çekildiğini etkileyebilir.

Bir başka hipotez, yumurta tam olarak oluşmadan önce spermin dişi üreme yollarında olduğunu göstermektedir. Spermin varlığı, bu hücrelerin nasıl böldüğünü etkiler, böylece genleri mümkün olduğunca spermler için uygun olabilir.

2013 yılında Doğu Anglia Üniversitesi'nde yapılan araştırma, dişilerin yumurtalarını yumurtalık sıvısıyla kapladığını, bunun da doğru türdeki genlerle spermi çeken kimyasallar içerdiğini ortaya koyuyor. Araştırma, doğuştan gübrelemeyi öneren Mendel'in yasasına karşı çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta sperm döllenme

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