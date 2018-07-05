Yumurtlama döneminde hormonların bize yaşattıkları

Adet döngüsünde kadınlar enerjik de oluyor duygusal da, sinirli de oluyor yorgun da. Tüm bu duygusal durumların aslında tek sebebi var hormonlar.

Kadınlardaki bu hormon değişiklikleri migren, bağışıklık sistemi, sinir sistemi, mide bağırsak faaliyetleri gibi geniş bir yelpazeyi etkileyebiliyor. Bu dönemde adet döngüsüne göre doğal olarak salgılanan östrojen, progesteron ve testosteron gibi hormonlar, psikolojik durumunuzu, enerji düzeyinizi, romantik hayatınızı, içe veya dışa dönük olmanızı, tatlı ihtiyacınızı, beslenme şeklinizi ve kilonuzu etkiliyor.

Adet kanamasının başladığı ilk günlerindeki ağrılı ve yorgun hissettiğiniz dönemin ardından östrojen sizde doping etkisi yapıyor. Vücut fazla ödemden kurtuluyor, hafifliyor ve daha dinç hale geliyor. Östrojen enerji düzeyinizi arttırıyor ve iyimserlik moduna geçiyorsunuz. İştahınız kontrol altındadır, diyete uymakta zorlanmazsınız. daha kolay kilo verir ve oldukça motive olduğunuz bir dönemden geçersiniz. Daha sosyal olursunuz, ev dışına çıkmak insanların arasına karışmak istersiniz, alışverişten zevk alır, hesap kitap gibi matematiksel aktivite gerektiren işler ile uğraşmak istemezsiniz.