Yumuşatıcı kullananlara uyarı geldi! "Uygun değil!"

Alman Kozmetik, Tuvalet, Parfümeri ve Deterjan Derneği'nden (IKW) Dr. Bernd Glassl, yumuşatıcılarla ilgili merak edilenleri anlattı.

YUMUŞATICI ÇAMAŞIRLARI NASIL YUMUŞATIYOR?

Yumuşatıcıların temel bileşenlerinden biri katyonik yüzey aktif maddeler. Bu maddeler son durulama sırasında kumaş liflerine tutunarak liflerin yüzey yapısını değiştiriyor. Glassl'a göre liflerin birbirinden ayrılmasını sağlayan bu etki, kumaşın cilt tarafından daha yumuşak ve kabarık hissedilmesine yardımcı oluyor. Yumuşatıcılar ayrıca statik elektriklenmeyi azaltabiliyor ve bazı kumaşların daha kolay ütülenmesini sağlayabiliyor.

Ürünlerin içeriği markaya göre değişse de katyonik yüzey aktif maddelerin yanı sıra su, izopropil alkol ve koku verici maddeler yaygın olarak kullanılıyor.

HAVLULARIN SU EMİCİLİĞİNİ AZALTIYOR MU?

Yumuşatıcılarla ilgili en yaygın iddialardan biri, havluların su emme özelliğini kaybetmesine yol açtığı yönünde. Glassl ise toplam su emme kapasitesinin değişmediğini, ancak kullanılan yumuşatıcı miktarının önemli olduğunu söylüyor. Üreticinin önerdiğinden fazla yumuşatıcı kullanılması durumunda suyun kumaş tarafından emilmesi daha uzun sürebiliyor. Bu da havlunun eskisi kadar iyi kurutmadığı izlenimini yaratabiliyor.

Bu nedenle özellikle havlularda “daha fazla yumuşatıcı, daha yumuşak çamaşır” düşüncesiyle önerilen dozun üzerine çıkılmaması gerekiyor.

HASSAS CİLTLER YUMUŞATICI KULLANMAMALI MI?

Yumuşatıcının hassas cilde sahip herkes için zararlı olduğu düşüncesine de uzman temkinli yaklaşıyor. Glassl'a göre yumuşak kumaşlar cilt üzerindeki mekanik sürtünmeyi azaltabileceğinden bazı hassas ciltlerde avantaj bile sağlayabilir. Ancak burada kişisel hassasiyet belirleyici. Özellikle parfüm veya ürün içerisindeki başka bileşenlere karşı hassasiyeti bulunanların içerik listesini kontrol etmesi öneriliyor.

HER KIYAFETTE KULLANILMAMALI

Yumuşatıcının kıyafetlere zarar verip vermediği ise büyük ölçüde kumaşın özelliğine bağlı. Özellikle nefes alabilen ve yağmura karşı koruma sağlayan fonksiyonel kıyafetlerde dikkatli olunması gerekiyor. Yumuşatıcı, bu tür kumaşların vücuttan çıkan su buharını dışarı atmasını zorlaştırabiliyor, dolayısıyla her kıyafet türüne uygun değil.

Bu nedenle spor ve outdoor kıyafetlerinde etiket üzerindeki bakım talimatlarının kontrol edilmesi önemli. Üretici yumuşatıcı kullanılmamasını söylüyorsa bu uyarıya uyulması gerekiyor. Uzmanın aktardığına göre yanlışlıkla bir kez yumuşatıcı kullanılması ise kıyafetin mutlaka kalıcı olarak zarar gördüğü anlamına gelmiyor. Kumaşa tutunan katyonik yüzey aktif maddeler sonraki yıkamada uzaklaşabiliyor.

ÇEVREYE ZARARLI MI?

Yumuşatıcıların kötü anılmasının nedenlerinden biri de çevresel etkileri.

Glassl, geçmişte kullanılan bazı katyonik yüzey aktif maddelerin kolay parçalanmamasının bu algıda etkili olduğunu belirtiyor. Almanya'da 1990'lı yıllardan itibaren biyolojik olarak daha kolay parçalanabilen katyonik yüzey aktif maddelerin kullanılmaya başlandığını, Avrupa Birliği'nde ise 2005'ten bu yana bunun zorunlu olduğunu ifade ediyor.

Bununla birlikte Alman Çevre Ajansı, yumuşatıcının çamaşırların temizlenmesi için zorunlu bir ürün olmadığını hatırlatarak gerektiğinde ve mümkün olduğunca ölçülü kullanılmasını tavsiye ediyor.