Artık yumuşatıcıya para vermeye gerek yok! Bu ürünlerle çamaşırlar yumuşacık olacak...

Yumuşacık ve mis gibi kokan çamaşırlara sahip olmayı kim istemez ki? Çamaşır günlerini bir bayram havasına dönüştüren kokular ve cildinize hassas dokunuşlar yapan yumuşacık kıyafetler... Güzel kokulu, yumuşacık çamaşırlar hepimize elbette ki yumuşatıcıları hatırlatıyor. Ancak ne yazık ki yumuşatıcılar bu kadar masum değiller. İçerdikleri kimyasallar nedeniyle cilde ve vücuda bazı zararlar verebiliyorlar. Bu nedenle yumuşatıcı yerine kullanabileceğiniz ürünleri sizler için araştırdık. İşte evde kendi yumuşatıcınızı yapmanızı sağlayacak ürünler...

HER DERDE DEVA SİRKE

Sirkeyi mutfaktan banyoya evimizin neredeyse her yerinde kullanıyoruz. Son olarak çamaşırları yumuşatmada da bizleri yalnız bırakmıyor. Yalnız sirke ve çamaşırı aynı cümlede kullanınca koku ile ilgili akıllarda büyük bir soru işareti kalıyor. Ancak endişe edecek hiçbir durum yok! Çamaşırlar yıkandıktan sonra geriye sirke kokusu falan kalmıyor. İnanmıyorsanız deneyin ve görün.

Marketten bir şişe beyaz sirke satın alın ve arkanıza yaslanın.

Deterjan kapağı ölçeğindeki sirkeyi yumuşatıcı gözüne dökün ve normal şekilde çamaşırlarınızı yıkayın.

Sirke çamaşırlarınızın yumuşamasını sağlarken aynı zamanda mikroların ölmesini de sağlayacak.

SİRKE VE KARBONAT İKİLİSİ HER YERDE

Eğer suyunuzun sert ve kireçli olduğunu düşünüyorsanız sirke ve karbonat ikilisi tam size göre. Bu karışım suyun sertliğiyle savaşıp giysilerinize mucize bir yumuşaklık verecek. Gelin, nasıl yapacağımızı konuşalım.

Derin bir kabın içerisine 1 tatlı kaşığı karbonat ve 100 ml sıcak su ekleyip karıştırarak karbonatı eritin.

Suyun üzerine yarım litre beyaz sirke ekleyin.

Karışımı yumuşatıcı gözüne koyun ve yumuşacık çamaşırlarınızı kucaklayın.

AROMATİK YAĞLARI DENEYİN

Hem sirke hem de sirke ve karbonat karışımı kıyafetler konusunda tam anlamıyla bir yumuşatıcı görevi görecektir. Tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Hiçbir zararı yok! Fakat aradığınız şey sadece yumuşaklık değilse, aynı zamanda çamaşırlarınızın güzel de kokmasını istiyorsanız bunun da çözümü oldukça basit ve doğal.