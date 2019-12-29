Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Yunanistan güvenlik güçleri, ülkeye kaçak olarak giren göçmenleri uluslararası anlaşmaları hiçe ayarak Türkiye'ye geri itmeye devam ediyor. Yakaladıkları kaçakları önce kamplarda toplayan Yunan polisi, göçmenlerin ifadelerine göre burada 2 gün beklettikten sonra Türkiye- Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri üzerinden botla Edirne'ye gönderiyor. Edirne'de askerler tarafından yakalanan göçmenler, sıcak çorba ve insani yardımın ardından göç idarelerine teslim ediliyor. Darp edilip yaralı olanlar ise hastanelerde tedavi ediliyor.

DÖVDÜKTEN SONRA PARALARINI DA ALMIŞLAR

Türkiye'de yakalanan 30 bin göçmen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni hiçe sayan Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itildiklerini söyledi. Bu göçmenlerden 8 bini ise darp edildiklerini belirtti. Göçmenler ifadelerinde Yunan güvenlik güçlerinin dövdükten sonra paralarını da aldıklarını kaydetti. Yunan polisleri gitmemek için direnenleri ise üzerindeki elbiseleri çıkarıp zorla bota bindirerek gönderiyor.