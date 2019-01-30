Yunan Konsolos otel odasında ölü bulundu

Yunanistan’ın Venezuela Başkonsolosu Karakas’ta bir otel odasında ölü bulundu.

Yunanistan’ın Venezuela Başkonsolosu Angelos Haritos, Karakas’ta bir otel odasında ölü bulundu. İlk belirlemelerde, 55 yaşındaki Haritos’un kalp krizinin neden olduğu beyin ödemi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Haritos’un hayatını kaybetmesiyle ilgili her ihtimalin araştırıldığı aktarıldı.

