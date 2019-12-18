Yunanistan, ABD ve İsrail'den İHA alacak

ATİNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'den 3 ve İsrail'den 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) satın almak için girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

Panagiotopoulos, mecliste yaptığı konuşmasında, en kısa zamanda Yunanistan'ın da kendi İHA'sına sahip olacağını söyledi.

ABD'den 3 ve İsrail'den 2 İHA alacaklarını belirten Panagiotopoulos, satın almak için girişimlerin başlatıldığını kaydetti.

Panagiotopoulos, Aristotelio Üniversitesi'nden araştırma ekibinin, en kısa zamanda Yunan İHA'sı üretmek için de çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, "Araştırma ekibi şimdiye kadar 3-4 İHA prototipi geliştirdi ve yaz aylarında Tesalya’da denemeler yapacak. Çabalarımız yakın zamanda sonuç verecek." ifadelerini kullandı.

