Yunanistan adalardaki 6 bin mülteciyi ana karaya taşıyacak

ATİNA (AA) - Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, aşırı kalabalık ve kötü yaşam şartları nedeniyle eleştirilen Ege adalarındaki kamplardan 6 bin mültecinin daha ana karaya taşınacağını söyledi.

Vitsas, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki göç meselelerini ele aldı.

Midilli, Sisam ve Sakız gibi Doğu Ege Adaları'na düzensiz göçmen geçişlerinde önceki yıla oranla artış kaydedildiğini belirten Dimitris Vitsas, 2018 yılı içerisinde 28 bin göçmenin geçiş yaptığını ifade etti.

Vitsas, adalarda bulunan göçmen kamplarındaki aşırı kalabalık ve kötü yaşam şartları nedeniyle 2018'de 23 binden fazla mültecinin ana karadaki kamp ve evlere taşındığını belirterek, "Yıl sonuna kadar korunmasız durumda olan 6 bin sığınmacı ve mülteciyi ana karaya taşımayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 290 göçmenin Türkiye'ye iade edildiğini aktaran Dimitris Vitsas, 886 göçmenin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü, 177 mültecinin ise aile birleştirme programı kapsamında Almanya'ya gönderildiği bilgilerini paylaştı.