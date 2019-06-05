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Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2019 04:57 | Son Güncelleme

Yunanistan, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgaller sebebiyle Almanya'ya savaş tazminatı talebine ilişkin sözlü nota verdi.

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, notanın Yunanistan'ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği belirtildi.

Notada, Almanya'dan, "Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için" müzakerelere başlanılması talep edildi.

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgallerde Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtilen notada, "Taleplerimiz, kurbanlar, kurbanların nesilleri için Alman işgali, faizsiz işgal kredisinin geri ödenmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesini içermektedir." ifadelerine yer verildi.

Yunan Meclisi, nisan ayında görüştüğü Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.

TAZMİNAT TARTIŞMALARI

Yunanistan Meclisi'nin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, Ekim 2018'de yayımlanmıştı.

Buna göre Yunanistan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat, verilen maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz işgal kredisi dahil Almanya'dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor. Ayrıca, işgal döneminde ülkeden götürülen tarihi eserler de geri isteniyor.

Alman tarafı ise 1960'da 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni bir tazminat ödemeyi reddediyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Yunan Meclisindeki oylama öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin konuya ilişkin duruşunun değişmediğini, meselenin hukuki ve siyasi açıdan kapandığını dile getirmişti. (AA)

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Yunanistan Almanya

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