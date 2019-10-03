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Yunanistan'ın nüfusu azalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Ülkede 2018'de 86 bin 440 kişi doğdu, 120 bin 297 kişi öldü

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’da, evlilik ve doğum oranlarındaki gerileme nedeniyle ülke nüfusunun gittikçe azaldığı bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 2018'de ölenlerin sayısı, doğanların sayısının üzerine çıktı, evlilik oranlarında da azalma kaydedildi.

Yunanistan’da 2018'de 86 bin 440 kişi doğdu, 120 bin 297 kişi öldü. Buna göre, ülke nüfusu 33 bin 857 kişi azaldı.

2018’da gerçekleşen evliliklerde önceki yıla oranla yüzde 5,4 düşüş, sözleşmeli olarak birlikte yaşamalarda ise yüzde 29,4’lük artış kaydedildi.

Yunan medyası, evlilik ve doğum oranlarındaki sürekli düşüş nedeniyle ülke nüfusunun gittikçe azaldığını kaydetti.

Yunanistan’da 2011'de yapılan sayımda, ülke nüfusunun 10 milyon 816 bin 286 olduğu belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
nüfus Yunanistan

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