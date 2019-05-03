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"Yunus Emre'yi tüm Türkiye ve dünya anlamaya ve anlatmaya çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Ünye Şeyh Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan: - "Onun asıl mezarı Türk milletinin gönlüdür. Çünkü Yunus Emre'yi artık sadece Ordu değil, tüm Türkiye ve dünya anlamaya ve anlatmaya çalışıyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesince halk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre'yi anmak, öğretilerini anlayıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen "5. Yunus Emre Sempozyumu" sona erdi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Şeyh Yunus Emre Türbesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin dilinden konuşan, onun felsefesini yaşatarak onu anlayanlardan olmayı temenni etti.

Anadolu coğrafyasında bugün dahi İslamlaşmanın, Müslümanlaşmanın devam ettiğini belirten Güney, şöyle konuştu:

"Yunus Emre insani değerleri, İslamiyet'in değerleriyle veciz edip bu güzellikleri yaşatarak, bu toplumun İslamlaşmasına ve Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Türkler bugün Anadolu'da bu manayı ve ruhu yaşıyor, Balkanlar'a ve Avrupa'ya yön veriyorsa bunun özünde Hacı Bektaş Veliler, Yunus Emreler, Tapduk Emreler vardır. Bu ciddi bir ruh, ciddi bir anlayıştır. Bugün bu anlayış her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir anlayıştır."

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da Yunus Emre'nin insan sevgisi ve hoşgörüsünü temel alan birleştirici, bütünleştirici şiirlerinin bugün hala sevgiyle yaşamasına vesile olduğunu belirterek, evrensel söylemleriyle Anadolu topraklarından tüm dünyaya sesini duyurabilmiş ve bu coğrafyaya adeta can suyu katmış ilim erbabı Yunus Emre'yi her yıl yad etmeye devam edeceklerini söyledi.

- "Onun asıl mezarı Türk milletinin gönlüdür"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, belediye olarak bu tür manevi konulara destek vererek kültürel değerleri yaşatacaklarını belirtti.

Ünye Şeyh Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan da kabrinin tam olarak nerede olduğu belli olmayan Yunus Emre'nin, asıl mezarının Türk milletinin gönlü olduğunu vurgulayarak, "Çünkü Yunus Emre'yi artık sadece Ordu değil, tüm Türkiye ve dünya anlamaya ve anlatmaya çalışıyor." dedi.

UNESCO'nun, Yunus Emre'yi anlama ve anlatmak için 1991 yılını Yunus Emre Sevgi Yılı ilan ettiğini anımsatan Argan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız 2007 yılında Yunus Emre Vakfını kurmuş ve bu vakfa bağlı olarak da dünyanın muhtelif ülkelerinde 48 Yunus Emre Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitüler Yunus Emre'nin dilini dünya insanına anlatmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz Yunus Emre'yi beş yıldır sürekli bir şekilde insanlarımıza anlatmaktadır. Katılımcılar Yunus'un dilini Ordu'da basın aracılığıyla da tüm Türkiye'ye anlattı. Büyükşehir Belediyemizi bu anlamda tebrik ediyorum."

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ordu ordu büyükşehir belediyesi Sempozyum Ünye Yunus Emre

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