Tevbe suresi 129. ayet tefsiri ve meali nedir? Tevbe suresi 129. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de 9. sırada yer alan Tevbe suresi, iniş sırasına göre 113. suredir. Toplamda 129 ayetten oluşur ve son iki ayeti Mekke’de, kalan ayetler ise Medine’de inmiştir. 104. ayette geçen “tevbe” kelimesinden ismini almıştır. Bu ayette Allah’ın kullarının tövbelerini kabul edeceğinden bahsedilir. Aynı zamanda Tevbe suresi için Allah tarafından müşriklere gönderilen son uyarı da denebilir. Allah’a iman etmeyenlerin büyük bir gaflette olduğu ve iman etmezlerse başlarına gelecek şeylere vurgu yapılır.

Tevbe suresi 129. ayet nasıl okunur?

Tevbe suresi 129. ayet okunuşu pek çok müminin merak ettiği konulardan biridir. Çünkü günahların affedilmesi ve Allah’ın affına sığınmak için bu sure oldukça önemlidir. Tevbe suresini ezberlemek isteyenler 129. ayetin okunuşunu da öğrenmek ister. Tevbe auresi 129. ayet Arapça yazılışı aşağıda verilmiştir:

Bu surenin Türkçe okunuşu da araştırılır. Arapça okumayı bilmeyen kişiler Türkçe okunuş bakarak bu ayeti ezberleyebilir. Tevbe suresi 129. ayet Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Tevbe suresi 129. ayet ne anlama gelir?

Tevbe suresi 129. ayet anlamı ile öne çıkar. Çünkü Allah’ın varlığı, birliği ve yalnız ona güvenilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler içerir. Kısa bir sure olduğu için hem sureyi hem de anlamını ezberlemek oldukça kolaydır. Tevbe suresi 129. ayet meal olarak aşağıda verilmiştir:

Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir.”

Tevbe suresi 129. ayet tefsiri nedir?

Tevbe suresi 129 ayet Türkçesi ve tefsirini öğrenmek, bu sureyi daha iyi kavramayı sağlar. Böylece İslam dininin gereklilikleri de daha iyi yerine getirilebilir. Tevbe suresi 129. ayet tefsiri aşağıda verilmiştir:

Hz. Muhammed bir insan olarak içimizden biridir; fakat Cenâb-ı Allah onu vahiy alma ve peygamberlerin sonuncusu olma mertebesiyle onurlandırmıştır. Başka bir âyette “bütün varlıklar için rahmet” olarak nitelenen (Enbiyâ 21/107) Resûl-i Ekrem’in müminlere karşı tutumuna ve hissiyatına ağırlık verilen 128. âyette o, Allah Teâlâ’nın iki güzel ismi ile, raûf ve rahîm olarak nitelenmiştir; raûf “çok şefkatli”, rahîm “çok merhametli” demektir. Yüce Allah’ın hiçbir peygamberini kendi isimlerinden ikisiyle birlikte anmamış olduğu dikkate alınırsa onun rabbimizin katındaki derecesi ve bütün bu açıklamalara rağmen ondan yüz çevirenlerin ne büyük ziyanda oldukları daha iyi anlaşılır. İşte 129. âyette Hz. Peygamber’den bu gibi bahtsızların tutumlarından üzüntü duymaması, sadece Allah’a güvenip dayandığını hatırlaması ve onlara da bunu duyurması istenmektedir (Hz. Muhammed ve onun üstün özellikleri hakkında bk. Ahzâb, 33/40; Feth 48/29; tevekkül hakkında bk. Âl-i İmrân 3/159).



Sûre Allah ve resulünden bir bildirimle başladığı gibi, yine Cenâb-ı Hakk’ın resulü vasıtasıyla insanlığa yaptığı genel bir uyarı ile, büyük arşın sahibinin yegâne ilâh olan Allah olduğu vurgulanarak sona ermektedir (“arş” hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/54). (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 78)

Tevbe suresi 129. ayet fazileti nedir?

Tevbe suresi 129 ayet fazileti ve sırları çok önemlidir. Çünkü birden fazla olay için bu sure okunabilir. Çok faziletli olan Tevbe suresinin faziletleri şu şekildedir:

5 vakit namazdan sonra Tevbe suresi okuyanların, peygamber efendimizin övgüsünü kazandığı söylenir.

Bu sureyi okuyanların yanarak, demir darbesiyle ya da göçük altında kalarak ölmeyeceği söylenir.

Bu sureyi 7 gün sabah 7 gün gece okumak tavsiye edilir. Kişi, bu sureyi okuduğu gün ölmez. Eğer ölecekse o gün sureyi okumak nasip olmaz.

Güneş doğmadan önce Tevbe suresinin 128-129. Ayetlerini okuyanların hastalıkları Allah’ın izniyle şifa bulur.

Tevbe suresi 129. ayet kaç defa okunmalı?

Tevbe suresi 129. ayet fazileti kaç defa okunmalı diye merak edilir. Çünkü faziletlerin gerçekleşmesi için sureleri ve ayetleri belli miktarda tekrarlamak gerekir. Tevbe suresinin son iki ayetinin sabah ve akşam yedişer kere okunması, kişiye Allah’u Teala tarafından güç verilmesini sağlar. Ayrıca güneş doğmadan önce 10 defa Tevbe suresinin son iki ayetini okunması, kişinin hastalığına şifa olur.

Tevbe suresi 129. ayeti niçin okunur?

Tevbe suresinin 129. ayetinin neden okunması gerektiği merak edilir. Peygamber efendimizin övgüsünü almak, ömrün uzaması, belalara karşı korunmak, rızkın genişlemesi, hastalığa şifa bulmak, işlenen günahların affedilmesi, düşmanlıktan uzak durmak için bu sure okunabilir.



