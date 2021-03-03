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Yüreği yanık bir aile daha evlat nöbetine katıldı

03.03.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 549’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 549’uncu gününde de devam ediyor. Eylemin 549’uncu gününde bir aile daha evladını terörün elinden kurtarmak için HDP önüne geldi. Batman’da 2015 yılında 15 yaşında iken işe gitmek için evden çıkan Necla Aymaz, bir daha eve dönmedi. Anne Çiçek Aymaz, babasız büyüttüğü çocuğunu teröristlerin ellerinden aldıklarını kaydetti. Aymaz, "Kızım Necla, 2015’te işe diye gitti, bir daha eve gelmedi. PKK çocuğumu kaçırdı. Ben çocuğumu geri istiyorum, o gelmeyene kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım, sonuna kadar da burada olacağım. Kızım beni görüyorsa, o gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. 2 çocuğum var, ben ne güçlerle onları büyüttüm. Babasız büyüttüğüm çocuğumu elimden aldılar. İnfaz koruma memuru olmak istiyordu, ama bırakmadılar. Çocuğum okumak istiyordu alıp götürdüler, 6 yıla yakındır hiçbir haber alamıyorum, ölümü sağ mı, aç mıdır, tok mudur bilmiyorum" dedi.
Anne Aymaz, konuşmasının ardından kızının fotoğrafını eline alarak nöbete katıldı.

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