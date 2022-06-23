Yürek yakan feryat! Şehit eşini bu sözlerle uğurladı: Bizim ne güzel hayallerimiz vardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, önceki gün birliğin içinde geçirdiği araç kazası sonucu şehit oldu. Dün askeri uçakla Zonguldak Havaalanı’na getirilen Şehit Fatih Özkaya’nın cenazesi sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Balat köyündeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından askeri konvoyla Fatih Özkaya, Arıt Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesindeki tören alanına getirildi. Cenaze törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Tuğgeneral Mehmet Ateş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Oğlunun şehit haberini alınca kalp krizi geçiren ve Karabük’teki hastanede anjiyo yapılan şehidin babası Mehmet Özkaya, oğlunun tabutuna sarılarak, "Fatih'im bana hakkını helal et oğlum, beni niye bıraktın oğlum" dedi ve gözyaşlarına boğuldu.

Geçen yıl eylül ayında evlenen Sevgi Özkaya, eşinin Türk bayraklı tabutuna sarılarak, "O gün bana gülümsedin Fatih, sana doyamadım. Seni bırakmam dedin, bıraktın gittin. Sen o gece çok güzel yemek yedin, ben sana daha ne yemekler yapacaktım. Bizim ne güzel hayallerimiz vardı, bizi bıraktın gittin” diyerek ağladı. Eşinin üniformasını giyen Sevgi Özkaya'yı askerler ve yakınları teskin etti.

Cenaze namazı sırasında Mehmet Özkaya oğulları Muharrem ve Adem’in tesellisiyle ayakta durmaya çalıştı. Cenaze namazının ardından tören mangası tarafından omuzlara alınan Fatih Özkaya’nın tabutu cenaze aracına konuldu. Şehit Fatih Özkaya, İmze Mahallesi’ndeki aile kabristanına dün vefat edip toprağa verilen babaannesi Fatma Özkaya’nın yanına defnedildi.

(DHA)

