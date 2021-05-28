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  4. Yürek yakan olay! 2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak öldü

Yürek yakan olay! 2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak öldü

28.05.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da babası ile asansöre binen bir çocuk iç kapı olmadığı için boşluğa kolu sıkışınca, boynu kırılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun asansöre binmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Yürek yakan olay! 2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak öldü

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77198 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, teknoloji tasarım öğretmeni Zafer Uğuz, 2 yaşındaki oğlu Eren Uğuz'u alarak dedesi Mehmet Soytaş’a kahvaltı yapmaya gitti. Apartmanın ikinci katına çıkmak için baba oğluyla birlikte asansöre bindi. Bu sırada asansörün iç kapısı olmadığı için çocuğun kolu kapı ile asansör arasındaki boşluğa sıkıştı. Bu durumu fark etmeyen baba 2. katın düğmesine basıp asansör hareket edince çocuk sıkıştı. Baba hemen asansörü durdurdu ancak bu sırada çocuğun boynu kırıldı. Baba hemen yardım isteyip bir taraftan da çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

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Olay yerine kısa sürede Can-Kur ve sağlık ekipleri gelirken, Can-Kur ekipleri asansörü açıp çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada olayı gören Aksel Yastı ise çocuğun babasıyla birlikte asansöre bindikten sonra kolu sıkıştığını asansör de yukarı çıktığı için boynu kırıldığını, herkesin yardıma koştuğunu ancak çocuğun kurtarılamadığını söyledi. Zafer Uğuz’un eşinin de öğretmen olduğu ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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SON GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, baba ve oğlunun apartmana girmesi ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Babasının apartmana önce girdiği, çocuğun ise oyun oynayarak sonradan girdiği görüldü. Daha sonra da baba ve oğlun asansöre bindiği görüldü. Bu çocuğun son görüntüsü oldu.

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İHA

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Adana
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