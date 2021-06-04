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Yürekler ağza geldi! Kendi hayatını tehlikeye attı, 2 aylık bebeği böyle kurtardı

04.06.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki 8. hatta faaliyet gösteren metroda yaşanan olay yürekleri ağızlara getirdi. Çinli anne, metrodan indiği sırada 2 aylık bebeği arabasından kayarak metro ile platform arasına düştü. İstasyon personeli hemen acil durum butonuna basarak metronun yeniden hareket etmesini engelledi.

Çin’in Wuhan kentinde 2 aylık bebek, arabasından kayarak metro ile platform arasına düştü. Yaşanan panik anları kameralara yansırken, yolculardan biri boşluğa girerek bebeği sağ salim kurtarmayı başardı.

KENDİ HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Panik halindeki yolcular bebeğe ulaşmaya çalışırken, genç bir adam kendi hayatını tehlikeye atarak metro ile platform arasındaki boşluğa atladı. Yardımsever yolcu, ulaştığı bebeği annesine sağ salim teslim ederken, herkes rahat bir nefes aldı.

Li Hongzhi adındaki Çinli yolcu, güvenlik kapısı tarafındaki boşluğun daha geniş olduğunu düşünerek oradan aşağıya atladığını ve bebeğe ulaşmak için şansını denediğini ifade etti. 30 yaşındaki Li, kendisinin de bir çocuğunun olduğunu, bu davranışının doğal görülmesi gerektiğini belirtti.

Cesareti nedeniyle takdir toplayan Li, sosyal medyada “kahraman” olarak nitelendirildi.

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(İHA)

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Çin

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