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Yüreklere dokunan kavuşma! Acı gerçeği yıllar sonra itiraf etti: Öldüğünü sanıyordum

07.04.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 yıldır görüşmeyen anne ile oğlunun canlı yayında telefon görüşmesiyle kavuşması sırasında yaşananlar herkesi duygulandırdı. Türkan Kalyenci, oğlu Umut Çelik hakkında 19 yıldır yanlış bildiği gerçeği anlatınca yürekler bir kez daha sızladı.

Yüreklere dokunan kavuşma! Acı gerçeği yıllar sonra itiraf etti: Öldüğünü sanıyordum

Doğduktan sonra öldüğü söylenen oğlu Umut Çelik ile telefon görüşmesi yaparak kavuşan annesi Türkan Kalyenci canlı yayında herkesi ağlattı. 19 yıllık hasret hikayesinin altında yatan gerçekler ortaya çıkınca gözyaşları sel oldu. Türkan Kalyenci, oğlunun öldüğüne hiçbir zaman inanmadığını söyledi.

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Gaziantep’te doğumundan bu yanadır görmediği ve tanımadığı annesini arayan 19 yaşındaki Umut Çelik’in annesine olan hasreti, Gazeteci Fulya Öztürk’ün hazırladığı “Fulya ile Umudun Olsun” programında son buldu. Programa katılan Umut Çelik, biyolojik annesi ve babasına kavuşmak istediğini söyledi. Program ekibi biyolojik anne ve babaya ulaşmak için çalışmalara başlarken Çelik’in hayatının altından dram çıktı.

ÜVEY BABASI EVDEN KOVDU

Çelik’in programda anlattıkları yürekleri sızlatırken 19 yaşındaki Umut, büyütüldüğü aile tarafından evlatlık alındığını söyledi. Kendisini büyüten annesi Remziye Çelik’in ölmesinin ardından kabus dolu günlerinin başladığını anlatan Çelik, üvey babası Hasan Çelik’in evlendiği yeni eşinin kendisini evden kovmak istediğini dile getirdi. Üvey babasının kendisine “Besleme” diyerek evden kovduğunu anlatan Çelik, programda ekibinden biyolojik anne ve babasını bulmasını istedi.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Program ekibi ilk olarak Umut’u annesinden alarak Çelik ailesine veren kişiye ulaştı. Bu kişi üzerinden biyolojik anne ve babanın izini süren ekip, Umut’un gerçek anne ve babasının kim olduğunu öğrendi. 19 yıllık hasret canlı yayında son bulurken Çelik, doğumundan bu yanadır görmediği ve tanımadığı annesi ve babasının sesini yıllar sonra duydu. Umut’un programda annesiyle yaptığı ilk telefon görüşmesinde gözyaşları sel oldu.

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OĞLUNU 19 YILDIR ÖLÜ BİLİYORMUŞ

Acı gerçeği ilk defa programda açıklayan Umut’un gerçek annesi Türkan Kalyenci, doğumun ardından kendisine oğlunun öldüğünün söylendiğini anlattı. Baba Mehmet Kalyenci ise “Umut’un öldüğüne hiç bir zaman inanamamıştım” dedi.

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canlı yayın Gaziantep
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