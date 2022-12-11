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  4. Yürekleri ağza getirdi! Ekiplere el salladı... Alkollü kadının 7. katta tehlikeli anları

Yürekleri ağza getirdi! Ekiplere el salladı... Alkollü kadının 7. katta tehlikeli anları

11.12.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürekleri ağza getiren olay Kocaeli'de yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen genç kadın, 8 katlı binanın 7. katındaki balkonun tentesine oturdu. Bir eliyle çamaşır ipine tutunan genç kadın, ekiplere ve vatandaşlara el salladı. Korku dolu anlar yaşatan kadın merdivenli itfaiye aracı ile aşağıya indirildi. Sağlık ekipleri kadını tedbir amaçlı hastaneye götürdü.

Yürekleri ağza getirdi! Ekiplere el salladı... Alkollü kadının 7. katta tehlikeli anları

Olay, İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, 8 katlı apartmanın 7. katındaki balkonun tentesine çıktı. Genç kadını o halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

SA

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir eliyle üst kattaki balkonun çamaşır ipine tutunan, aşağıda bulunan ekiplere ve vatandaşlara da zaman zaman el sallayan kadın, yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekipleri, genç kadının düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Elini çamaşır ipinden çektikten sonra duvara yaslanarak durabilen kadın, merdivenli itfaiye aracı ile aşağıya indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar ise saniye saniye vatandaşların kamerasına yansıdı. (İHA)

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alkol kadın

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