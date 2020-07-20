Yurt dışındaki hata Türk iki genci mucit yaptı

Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki 2 arkadaş, yurt dışında bir AVM’de güvenlik görevlisinin koronavirüs tedbirleri kapsamında bir çocuğun ateşini ölçmek isterken yanlışlıkla gözüne dezenfektan sıktığı anları izledi. Bu durumdan etkilenen gençler insan hatasını ortadan kaldırmaya yönelik aynı anda hem dezenfektan hem de ateş ölçen bir cihaz yapmak için çalışmalara başladı.

ZİLELİ İKİ GENÇ KORONAVİRÜS CİHAZI YAPTI

Zile Gençlik Merkezindeki öğretmenlerinden de destek alan Ferhat Karaduman (17) ve Abdullah Altunok (17) akıllarındaki cihaz için gerekli olan parçaları yurt içi ve yurt dışından sipariş verdi. Pandemi dolayısıyla birçoğu geç gelen parçaların tamamının ellerine ulaşması sonrasında gençler mekanik tasarımı ve yazılımı kendilerine ait olan cihazı kısa sürede tamamladı. Genç beyinler başarıyla çalışan cihazlarını Zile Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde kullanmaya başladı.

HEM DEZENFEKTE EDİYOR HEM DE ATEŞ ÖLÇÜYOR

Kapı girişine yerleştirilen cihazda elini dezenfekte eden vatandaşların bir taraftan ateşi de ölçülüyor. Vücut ısısı normal değerlerde olan vatandaşlara yeşil yanan led lambalarla geç sinyali veren cihaz, vücut ısısı yüksek seviyede olan vatandaşları tespit ettiğinde ise kırmızı led ışıklarla uyarı veriyor. İnsan hatasına bağlı olumsuzlukları ortadan kaldıran cihazın lokanta, alışveriş merkezleri, gençlik merkezleri gibi insan yoğunluğunun olduğu yerlerde kullanılması hedefleniyor.