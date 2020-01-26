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Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyetinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 18:41 | Son Güncelleme

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyetinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

İSTANBUL (AA) - Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Yapılan yazılı açıklamada, Heyetin, can kayıplarının yaşandığı Elazığ'daki depremin ardından Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduğu ve Türk hükümetinin ve halkının acılarının paylaşıldığı ifade edildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Türk halkı ve hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Alimler Heyeti

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