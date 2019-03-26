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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 08:57 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 15
İstanbul: Az bulutlu ve açık 18
İzmir: Az bulutlu ve açık 21
Adana: Parçalı , akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 21
Bursa: Az bulutlu ve açık 19
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

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