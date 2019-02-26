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Yürüme engelli 13 yaşındaki Şeyda, kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan ortaokul öğrencisi Şeyda Arslan (13), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yürüme engelli 13 yaşındaki Şeyda, kalp krizinden öldü

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan ortaokul öğrencisi Şeyda Arslan (13), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
​Ereğli ilçesine bağlı Sabırlı köyünde yaşayan Şerife ve Erhan Arslan'ın kas hastalığı nedeniyle dünyaya gelen çocukları Şeyda Arslan, geçen hafta evde rahatsızlandı. Şeyda Arslan, çağırılan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Şeyda Arslan, tedaviye alındı. Dün gece sağlık durumu kötüleşen Şeyda Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kıkçak Ortaokulu öğrencisi Şeyda Arslan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

FOTOĞRAFLI

Yürüme engelli 13 yaşındaki Şeyda, kalp krizinden öldü

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