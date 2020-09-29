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Yürüyerek ulaşıyorlar! 100'den fazlası bir arada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedi Kuğular Kuş Cenneti'nde sular çekildi. Gölün ortasında adaya kıyıdan yol açılan Kuş Cenneti'nde vatandaşlar adaya yürüyerek gidebilmenin keyfini yaşadı.

Yürüyerek ulaşıyorlar! 100'den fazlası bir arada

Amasya’nın Suluova ilçesinde sulamada kullanılmasının yanı sıra 100’den fazla kuş türünün yaz döneminde konakladığı Yedi Kuğular Kuş Cenneti’nde sular kıyıdan metrelerce çekildi. 600 hektarlık alanı kaplayan gölün ortasında bulunan ve sandallarla ulaşılabilen adaya, suların çekilmesiyle yürüyerek ya da araçla gidilebiliyor.

Afrika'dan Anadolu'ya göç eden ak pelikanların ilkbahar ve yaz mevsiminde üreme dönemlerini geçirdikleri Türkiye’deki iki sulak alandan biri olan Yedi Kuğular Kuş Cenneti’nin ortasındaki ada ‘Pelikan Adası’ olarak adlandırılıyor. Ak pelikanlar burayı korunaklı ve insan müdahalesi olmadığından dolayı üreme alanı olarak görüyor. O adada sular çekildi pelikan adasına yol açıldı.

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ADAYA YÜRÜYEREK GİTMENİN KEYFİNİ YAŞADILAR

Yedikır Baraj Gölü’nde suların çekilmesiyle birlikte Pelikan Adası’na giden yolun ortayı çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, otomobilleriyle veya yürüyerek adaya gitmenin ve adadan balık tutmanın keyfini yaşadılar. Adaya yürüyerek geçen ve balık tutan Aydın Kaya, “Bugün buraya piknik amaçlı gelmiştik. 25 yıldır ilk defa suların çekilmiş olduğunu gördük ve bu ada meydana çıktı. Yürüyerek buradan geçebildik. Bugünü değerlendiriyoruz” dedi.

Adaya yürüyerek geçen Mustafa Geyik ise, “Balık tutmaya gelmiştik, suların çekildiğini gördük. Adanın sular çekildiği için yürüyerek gelmiştik. Bugün balık tutmak için burada günümüzü değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar, adaya yürüyerek gitmenin keyfini çıkardılar.

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İHA

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