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Yürüyüşe Başlayan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 15:47 | Son Güncelleme

İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’nun bugün Kartal’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşten sonra birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Önceki yıllarda da İstanbul Baro Başkanlığı yapmış olan Mehmet Durakoğlu'nun hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu kimdir?

Yürüyüşe Başlayan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?

Avukat ve siyasetçi olarak bilinen İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’nun bugün Kartal’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşten sonra birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Önceki yıllarda da İstanbul Baro Başkanlığı yapmış olan Mehmet Durakoğlu'nun hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu kimdir?

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 1956 yılında Sivas’ta doğdu. Türk siyasetçi ve avukattır. Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de mezun olmuştur. 1986'da serbest avukatlığa başlamıştır. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Mehmet Durakoğlu’nun İstanbul Barosu'ndaki görevleri nedir?

2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulunmuş,

2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olmuştur. 23 Ekim 2016 tarihinde 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu hangi partiden siyasete girmiştir?

Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapmış, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekili aday listesinde yer almıştır.

ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulunmuştur.

Mehmet Durakoğlu’nun özel hayatı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Duraoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.


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