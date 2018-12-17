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Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 08:04 | Son Güncelleme

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan bugün, 'Aile çöküyor, toplum çatırdıyor... Nizamülmülk’ün “gece orduları” gerek bize...' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

İnsan ilişkilerinin, aile içi ilişkilerin, komşuluk ilişkilerinin kolaylıkla yerle bir olabildiğini savunan Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Aile çöküyor, toplum çatırdıyor... Nizamülmülk’ün “gece orduları” gerek bize...' diyen Kaplan 'Bugün Batı’da aile çöktü, toplum diye bir varlık yok artık. İnsanteki, “insan insanın kurdudur” mottosunun, hayatın her alanına hâkim olduğu tekin olmayan bir dünyada korumasız, yapayalnız.' ifadelerini kullandı.

"Televizyonlar, cinayet, tecavüz, şiddet haberlerinden geçilmiyor..." diyen Kaplan, çözüm içinse şu ifadelere yer verdi:

“GECE ORDULARI” GEREK BİZE...

Nizamülmülk, büyük bir eğitim devrimi yapmıştı; binyılı inşa eden, Batı üniversitelerine de kaynaklık eden muazzam bir medrese devrimi.

Bazı kişiler, Nizamülmülk’ü, Melikşah’a şikayet ederler. Şöyle derler: “Sultanım! Nizamülmülk’ün eğitime yaptığı bu devâsâ yatırımla, İstanbul’u fethedebiliriz!”

Melikşah, vezirini çağırır, hesap sormaya kalkışır.

Nizamülmülk’ün Melikşah’a verdiği cevap, bizi de silkeleyip kendimize getirmeye yetecek niteliktedir:

“Sultanım! Ben, gece orduları yetiştiriyorum. İlim, fikir, zikir ve ruh orduları. Maddî ordularının ulaşamayacağı yerlere onlarla ulaşabilirsin. İnançlarımızı, ruhköklerimizi her dâim diri tutacak, biz yok olsak bile inançlarımızın yaşamasını sağlayacak tohumları ekiyorum.”

Sözün özü: Maddî ordularınız ne kadar güçlü olursa olsun, gece ordularınız, manevî ordularınız, ilim, fikir, zikir, sanat ve ahlâk ordularınız yoksa, çürümekten ve yok olmaktan kurtulamazsınız. Vesselâm.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Kaplan gece orduları Nizamülmülk

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
japonyada almanyada gece orduları var demi adamlar ahlaklı sadece ahlak
ahlaktan ziyade kanunlar sağlam ve uygulanıyor
normal eğitim verecek genç kalmadı sayın hocam. toplum o kadar bozuldu ki inan bana dürüstlük, haysiyet, alınteri, toplum değeri, gelenek ve görenek kelimelerini söyleyenlere tuhaf tuhaf bakar oldular. bu toplumun silkelenmeye ve manevi değerlerini sahiplenmeye ihtiyacı var.
bu eğitim anlayışıyla bizde öyle bir ordu olmayacak demek ki.
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