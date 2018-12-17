Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

İnsan ilişkilerinin, aile içi ilişkilerin, komşuluk ilişkilerinin kolaylıkla yerle bir olabildiğini savunan Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Aile çöküyor, toplum çatırdıyor... Nizamülmülk’ün “gece orduları” gerek bize...' diyen Kaplan 'Bugün Batı’da aile çöktü, toplum diye bir varlık yok artık. İnsanteki, “insan insanın kurdudur” mottosunun, hayatın her alanına hâkim olduğu tekin olmayan bir dünyada korumasız, yapayalnız.' ifadelerini kullandı.

"Televizyonlar, cinayet, tecavüz, şiddet haberlerinden geçilmiyor..." diyen Kaplan, çözüm içinse şu ifadelere yer verdi:

“GECE ORDULARI” GEREK BİZE...



Nizamülmülk, büyük bir eğitim devrimi yapmıştı; binyılı inşa eden, Batı üniversitelerine de kaynaklık eden muazzam bir medrese devrimi.

Bazı kişiler, Nizamülmülk’ü, Melikşah’a şikayet ederler. Şöyle derler: “Sultanım! Nizamülmülk’ün eğitime yaptığı bu devâsâ yatırımla, İstanbul’u fethedebiliriz!”

Melikşah, vezirini çağırır, hesap sormaya kalkışır.