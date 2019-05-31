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Yusufeli 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

YSK’nın kararıyla Artvin’in Yusufeli ilçesinde iptal edilen 31 Mart Yerel Seçimleri, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

Yusufeli 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor

YSK’nın kararıyla Artvin’in Yusufeli ilçesinde iptal edilen 31 Mart Yerel Seçimleri, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek. İlçede 5 bin 219 seçmen Pazar günü sandığa giderek yeni belediye başkanını seçecek.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde, AK Partili aday Eyüp Aytekin’in 31 Mart’ta 3 oy farkla kazandığı ancak CHP’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da tekrarlanacak.
Ak Parti adayı Eyüp Aytekin, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Milletin iradesi başımızın gözümün üstüne. Bundan önce 10 yıllık belediye başkanlığı görevim ve bundan sonra ilçemize katabileceklerimizi halkımızla paylaştık. Pazar günü yapacağımız seçimler ilçemize ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci ise, “bizler halkın yanında durup tüm mağduriyetlerin çözüm noktasında mücadele vereceğimizi seçim sürecinde vatandaşlarımıza anlattık. Artık söz milletin, ilçemiz için hayırlısı olur. Hak yerini bulacak, Yusufeli’nde her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Seçimler neden yenilenmişti?
Yusufeli’nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi’ni, ıslak imzalı sandık sonuçlarına göre, 3 oy farkla AK Parti’li aday Eyüp Aytekin kazandı. Seçimde Eyüp Aytekin 1819, CHP’li aday Barış Demirci 1815, MHP’li aday Erdal Demirci 542, SP’li aday Mustafa Aksoy ise 23 oy aldı. CHP tarafından kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçe gösterilerek, olağanüstü itirazda bulunuldu. YSK ise 2 kısıtlı seçmenin oy kullanmaması gerekirken, oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle Yusufeli Belediye Başkanlığı seçimini iptal edip, 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.
Yusufeli’nden 31 Mart’ta aday olan MHP’li Erdal Demirci, seçimlerden çekilirken, AK Parti’li Eyüp Aytekin’in destekleneceği açıklandı. Buna göre, Yusufeli’nde tekrarlanacak belediye başkanlığı seçiminde; AK Parti’nin adayı Eyüp Aytekin, CHP’nin adayı Barış Demirci ve SP’nin adayı Mustafa Aksoy yarışacak. Yusufeli’nde, 20 sandıkta, 5 bin 219 seçmen oy kullanacak. İlçede saat 07.00’de başlayacak oy kullanma işlemi, saat 16.00’da sona erecek.

Yusufeli 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor

Yusufeli 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor

Yusufeli 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor

Yusufeli 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor

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