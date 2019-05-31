Yusufeli 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor

YSK’nın kararıyla Artvin’in Yusufeli ilçesinde iptal edilen 31 Mart Yerel Seçimleri, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek. İlçede 5 bin 219 seçmen Pazar günü sandığa giderek yeni belediye başkanını seçecek.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, AK Partili aday Eyüp Aytekin’in 31 Mart’ta 3 oy farkla kazandığı ancak CHP’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da tekrarlanacak.

Ak Parti adayı Eyüp Aytekin, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Milletin iradesi başımızın gözümün üstüne. Bundan önce 10 yıllık belediye başkanlığı görevim ve bundan sonra ilçemize katabileceklerimizi halkımızla paylaştık. Pazar günü yapacağımız seçimler ilçemize ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci ise, “bizler halkın yanında durup tüm mağduriyetlerin çözüm noktasında mücadele vereceğimizi seçim sürecinde vatandaşlarımıza anlattık. Artık söz milletin, ilçemiz için hayırlısı olur. Hak yerini bulacak, Yusufeli’nde her şey çok güzel olacak" diye konuştu.