Yutulan sakız midede 7 yıl mı kalıyor?

Bunlara örnek verilebilecek en net konulardan biri de sakız. Herkes duymuştur, sakızın vücuttan sindirilebilmesi için 7 yıl gibi bir süre geçtiği bilgisi efsaneleşmiş ve herkesi korkutmayı başarmış bir bilgidir. Peki gerçekten öyle mi?

1 / 22 Beyin hücreleri kendini yeniler mi? Kahve içmek ayıltır mı? Çikolata sivilce yapar mı? Yutulan sakız midede 7 yıl kalır mı? İşte doğru sandığımız yanlışlar...

2 / 22 Vücut bir parça sakızı sindirebilmek için 7 yıl harcar. YANLIŞ! Yanlışlıkla yutulan sakızın içerdiği renklendiriciler, tatlandırıcılar ve kıvam artırıcılar mide tarafından sindiriliyor. Geriye kalan sakız mayası ise bağırsaklara gönderilerek 1-2 gün içerisinde dışkı ile atılıyor.

3 / 22 Soğuk su, üşütmenize neden olur. YANLIŞ!

4 / 22 Yeni yemek yediysen havuza atlamadan önce bir saat beklemelisin. YANLIŞ! Olimpik yüzmeye kalkışmadıysan tok karnına yüzmekte sorun yok.

5 / 22 Beyin hücreleri kendini yenilemez. YANLIŞ! Bu, çocukken uyuşturucudan uzak durmamız için söylenen nedenlerden biriydi. Ancak beynin öğrenme ve hafıza merkezleri yeni hücreler üretir.

6 / 22 Çikolata ve yağlı yiyecekler sivilce yapar. YANLIŞ!

7 / 22 Ellerinizi çıtırdatmak kireçlenmeye neden olur. YANLIŞ!

8 / 22 Kahve içmek sizi ayıltır. YANLIŞ! Alkol sonrası içilen kahve ayılmanızı sağlamaz. Sadece biraz daha uyanık yapar.

9 / 22 Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. YANLIŞ!

10 / 22 Günde en az 8 bardak su içmelisin. YANLIŞ! İçtiğiniz tüm içeceklerden hatta yiyeceklerden de su alırsınız. Ancak “8 bardak su” içilmesi gerektiği, bir halk efsanesidir.

11 / 22 Beyninizin sadece yüzde 10’unu kullanırsınız. YANLIŞ! Bu oran net değildir ve gün içerisinde değişir.

12 / 22 İNSAN VÜCUDUYLA İLGİLİ 12 GERÇEK 1. Kadınların göğsü yağdan oluşur. Normal bir kadın göğsünde, vücuttaki yağın yüzde 4-5’i bulunur ve her göğüs yaklaşık 500 gram ağırlığındadır.

13 / 22 2. Sol akciğer, sağdan küçüktür. İnsanların sol akciğeri, sağ akciğerinden daha küçüktür. Çünkü kalp için yere ihtiyaç vardır. Ayrıca bir akciğerin yüzey alanı, bir tenis sahasının büyüklüğüne eşittir.

14 / 22 3. Dişleriniz siz doğmadan oluşmaya başlar. İnsanların dişleri, doğumdan 6 ay önce oluşmaya başlar. Bu yüzden her 2 bin bebekten biri doğduğunda, dişleri görünür haldedir.

15 / 22 4. Kalbiniz yaklaşık 10 metre uzağa kan fışkırtabilir. İnsan kalbi inanılmaz güçlü bir organdır. Ürettiği basınç sayesinde, 30 feet, yani yaklaşık 10 metre uzağa kadar kan fışkırtabilir.

16 / 22 5. Gözlerin büyüklüğü asla değişmez. Bebekken gözlerinizin büyüklüğü ne kadarsa, büyüdüğünüzde de bu büyüklük aynıdır. Bebeklerin gözleri başta mavi olur, çünkü deriye ve saça da rengini veren melanin adlı pigmentler henüz tam çalışmamaktadır.

17 / 22 6. Sarışınların daha çok saçı vardır. Ortalama bir insanın başında 100 bin saç folikülü bulunur. Sarışınlarda ise bu sayı 146 bindir.

18 / 22 7. Kulaç uzunluğunuz vücudunuzun uzunluğuyla aynıdır. İki kolunuzu yere paralel açıp, bir elinizden diğer elinize olan mesafeyi ölçtüğünüzde, bunun vücudunuzun uzunluğuyla hemen hemen aynı olduğunu fark edersiniz.

19 / 22 8. Tüm vücuttaki en fazla ter bezinin bulunduğu yer ayaktır. Bir insanın ayağı, her gün yaklaşık yarım litre ter üretir. Her ayakta yaklaşık 125 bin ter bezi bulunur.

20 / 22 9. Kanın vücutta dolaşma hızı 60 saniyedir. Bir damla kanın kalbinizden çıkıp bir başka yere gitmesi ve sonra kalbe geri dönmesi, 20 ila 60 saniye sürer.

21 / 22 10. Gülümsemek somurtmaktan kolaydır. İnsanların gülümsemesi çok kolay, somurtması ise çok zordur. Gülümsemek için 7 kasımızı, somurtmak için ise 43 kasımızı kullanırız. Bu yüzden sık sık gülümsemeyi ihmal etmeyin.