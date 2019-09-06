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Yüz, boyun ve vücutta üç boyutlu etki: COG askılama

Dr. Nejat Can Dr. Nejat Can
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

COG multi thread ameliyatsız yüz ve boyun askılama işlemi için üretilen, tek kullanımlık özel kanül içerisinde yerleşik bu iplikler ters ve düz kılçıkları sayesinde dokuya tam tutunur. Kılçıklı ve daha kalın iplerin kanül sayesinde sarkan bölgelere yerleştirilerek askıya alınması yöntemidir.

Yüz, boyun ve vücutta üç boyutlu etki: COG askılama

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, yüz, boyun ve vücutta mucizevi etkiye sahip COG askılama hakkında birçok bilgi aktardı. İşlemin yüz, boyun ve vücutta birçok uygulama alanı bulunur. Yüzde özellikle yanak, kaş ve göz kapağı sarkmasında, alın germede, bozulmuş çene çizgisinin düzeltilmesinde ve boyun germede başarıyla kullanılır. Vücutta ise sarkmış kol altları ve bacak içleri için ideal tedavi yöntemlerinden birisidir.

HASTA SEÇİMİ

Bu yöntem, çok yoğun sarkma ve yerleşmiş derin çizgilere sahip olmayan kişiler için uygundur. Cinsiyet farkı gözetmeksizin hem erkeklere hem de kadınlara uygulanabilen iple germe işlemi çoğunlukla 35 ila 45 yaş arası, daha genç ve daha canlı görünmeyi talep eden ancak yüzüne çok ciddi elastikiyet kaybı yaşamayan ciddi ve açık bir yüz gerdirme operasyonuna gereksinim duymayan hastalara uygulanır.

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HİÇBİR RİSK TAŞIMAZ

Lokal anestezi yöntemi ile uygulanan, genel anesteziye ihtiyaç duyulmayan bir işlem olduğundan genel anestezide rastlanan hiçbir riski taşımaz. İple ameliyatsız yüz germe son derece güvenli minimal invaziv bir yöntemdir. Hafif ve kısa süreli bir şişkinlik ve morarma dışında herhangi bir yan etki beklenmemektedir. İple ameliyatsız yüz germe kırışıklık ve sarkmaların giderilmesinde tek başına yeterlidir. PB Serum ile kombine olarak da uygulanabilir.

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İYİLEŞME VE GÜNLÜK HAYATA DÖNME SÜRECİ

Çoğu hasta hemen uygulama sonrasında günlük aktivitelerine döner. Bu süre zarfından önce ağzın çok geniş açılması veya abartılmış mimiklerin yapılmasından kaçınılmalı. İşlemden 3 hafta sonrasına kadar ise yüzün ovuşturulmasından ve yüz üstü yatmaktan kaçınılmasını tavsiye edilir.

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Yüze fazla baskı yapılmaması gerekir. İşlemin ardından ilk birkaç gün içerisinde bazı şişlik, kızarıklık veya morluklar olması doğal olarak karşılanmakta ve bunları azaltmak için buz kompresi uygulanması önerilir. Hastanın yüzünde hissedeceği rahatsızlık hissi diğer cerrahi operasyonlara göre minimum düzeydedir ancak her deri altı işleminde rastlanabileceği gibi işlem sonrası ilk birkaç gün içerisinde hafif bir kaşıntı hissi görülebilir. Sonuçlar ise işlemin hemen ardından kısmen fark edilse de tamamlanmış gerçek sonuç birkaç hafta sonrasında görülür.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Çok kısa bir süre içinde yüz germe uygulamasıdır. Ağrısızdır. İpler kendiliğinden çözümlenebilir ve zararsızdır. İnce kırışıklıkları giderir. Basit ve güvenlidir. Anında iyileşme görülür. Lokal anestezi altında uygulanır. İz kalmaz. İstenirse uygulama tekrarlanabilir. Hiçbir yan etkisi yoktur.

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nejat Can

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COG askılama estetik

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