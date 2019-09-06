Yüz, boyun ve vücutta üç boyutlu etki: COG askılama

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, yüz, boyun ve vücutta mucizevi etkiye sahip COG askılama hakkında birçok bilgi aktardı. İşlemin yüz, boyun ve vücutta birçok uygulama alanı bulunur. Yüzde özellikle yanak, kaş ve göz kapağı sarkmasında, alın germede, bozulmuş çene çizgisinin düzeltilmesinde ve boyun germede başarıyla kullanılır. Vücutta ise sarkmış kol altları ve bacak içleri için ideal tedavi yöntemlerinden birisidir.

HASTA SEÇİMİ

Bu yöntem, çok yoğun sarkma ve yerleşmiş derin çizgilere sahip olmayan kişiler için uygundur. Cinsiyet farkı gözetmeksizin hem erkeklere hem de kadınlara uygulanabilen iple germe işlemi çoğunlukla 35 ila 45 yaş arası, daha genç ve daha canlı görünmeyi talep eden ancak yüzüne çok ciddi elastikiyet kaybı yaşamayan ciddi ve açık bir yüz gerdirme operasyonuna gereksinim duymayan hastalara uygulanır.

HİÇBİR RİSK TAŞIMAZ

Lokal anestezi yöntemi ile uygulanan, genel anesteziye ihtiyaç duyulmayan bir işlem olduğundan genel anestezide rastlanan hiçbir riski taşımaz. İple ameliyatsız yüz germe son derece güvenli minimal invaziv bir yöntemdir. Hafif ve kısa süreli bir şişkinlik ve morarma dışında herhangi bir yan etki beklenmemektedir. İple ameliyatsız yüz germe kırışıklık ve sarkmaların giderilmesinde tek başına yeterlidir. PB Serum ile kombine olarak da uygulanabilir.