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Yüz masajı meğer ne faydalıymış! Birkaç dakikada gerginliği söküp attığı gibi...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Masaj terapistleri, yüzyıllardır vücut masajlarının faydalarından bahsediyor. Ancak son zamanlarda cilt bakımı dünyasında giderek daha fazla uzman, yüz masajlarının faydalarını artırıyor. Yüzünüz için mini bir egzersiz gibi, yüz masajları, ellerinizle veya bir taş rulo kullanarak temel yüz kaslarına ve basınç noktalarına masaj yapmayı içerir. Sadece birkaç dakikalık uygulama kan akışını artırmaya, şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Gelin yüz masajının yapılış aşamalarını öğrenelim.

Basitçe söylemek gerekirse yüz masajı, sadece yüzünüz için vücut masajı gibidirler. En yaygın yüz masajı tekniği, yüzünüzün şişkinliğe, kırışıklıklara veya kaslara eğilimli bölgelerine 'nazikçe derin okşama, vurma, sıkıştırma ve yoğurma' gibi hareketleri uygulamak için bir profesyonelin ellerini kullanmasıdır. Teknik, yüz, boyun ve omuzlardaki basınç noktalarının uyarılmasını içerir.

YÜZ MASAJININ ETKİSİ NEDİR?

Yüz masajlarının hedefi, yüzünüzü uyandırmak, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için yüzünüzdeki gerginliği ve sıvıyı boşaltmak ve daha sağlıklı yüz cildi geliştirmektir. Yüz masajı, yüz kaslarınızı gevşetirken sağlıklı cildi desteklemeye yardımcı olur. Rahatlatıcı ve gençleştirici bir etkiye sahiptir, daha iyi görünmenize ve hissetmenize yardımcı olur.

Yüz masajını ister sadece rahatlamak için ister belirli bir durumu tedavi etmek için kullanmak isteyin, denenecek birçok teknik vardır.

11 ADIMDA YÜZ MASAJI NASIL YAPILIR?

Mesleki Eğitim Uzmanı Nurcan Arslan'ın uyguladığı yüz masajını adım adım yazdık.

Masaja başlayın Dekolteden başlayıp omuzlara oradan da boyun bölgesine doğru efloraj hareketleri yaparak masaja başlayın.

Çeneye efloraj yapın. Boyundan çeneye doğru efloraj yapın. Parmaklarınızı çenede kilitleyip hafifçe baskı uygulayın.

Şakaklara friksiyon yapın. Parmak uçlarınızla şakaklara friksiyon yapın. Friksiyon saat yönünde yapılmalıdır.

Alın bölgesine masaj yapın. Elinizin iç kısmını burun kökünden saç diplerine doğru kaydırarak, alın bölgesine masaj yapın. Ardından aynı hareketi alnın ortasından şakaklara doğru uygulayın.

Göz çevresine masaj yapın. İşaret parmaklarınızla kaş üzerine hafif hafif baskı uygulayın. Parmaklarınızı gözün üzerinde saat yönüne doğru hareket ettirerek göz çevresini uyarın. Bir elinizin işaret ve orta parmağını V oluşturacak şekilde açıp göz pınarından şakaklara doğru kaydırırken diğer elinizle aynı bölgeye efloraj yapın.

Efloraj yapın. Alın bölgesine efloraj yapıp kulak kepçesinin kenarından dekolteye doğru inin.

Enseyi uyarın. Dekolte bölgesine efloraj yapıp parmak uçlarınızla enseye doğru ilerleyin. Enseye hafifçe baskı uygulayın.

Çimdik hareketleriyle masaj yapın. Parmaklarınızla çeneden kulak memesine doğru hafif çimdiklerle ilerleyin. Parmak uçlarınızla kulak memelerine baskı uygulayın. Aynı hareketi göz altlarına kadar yapın.

Baskı uygulayın. İşaret ve orta parmağınızı dik bir şekilde tutup göğüslerin ortasından çeneye doğru baskı uygulayarak kaydırın. Önce çene altına sonra sırayla dudak kenarlarına, burun kenarlarına ve göz pınarlarına hafifçe baskı uygulayın.

Yüzü tokatlayın. Çeneden başlayarak yüzü ufak darbelerle tokatlayın. Yanaklara ve alın bölgesine efloraj yapın.

Masajı bitirin. Kulaklara ve enseye friksiyon yapın. Baş parmaklarınızla lenf bezlerine baskı uygulayarak elektriği atıp masajı bitirin.

Yüz masajı cilde tazelik ve gençlik kazandıran kolay bir uygulamadır. Bir uzmana yaptırılabileceği gibi evde kendi kendinize de uygulayabilirsiniz.

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