Yüz masajı meğer ne faydalıymış! Birkaç dakikada gerginliği söküp attığı gibi...

Basitçe söylemek gerekirse yüz masajı, sadece yüzünüz için vücut masajı gibidirler. En yaygın yüz masajı tekniği, yüzünüzün şişkinliğe, kırışıklıklara veya kaslara eğilimli bölgelerine 'nazikçe derin okşama, vurma, sıkıştırma ve yoğurma' gibi hareketleri uygulamak için bir profesyonelin ellerini kullanmasıdır. Teknik, yüz, boyun ve omuzlardaki basınç noktalarının uyarılmasını içerir.

YÜZ MASAJININ ETKİSİ NEDİR?

Yüz masajlarının hedefi, yüzünüzü uyandırmak, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için yüzünüzdeki gerginliği ve sıvıyı boşaltmak ve daha sağlıklı yüz cildi geliştirmektir. Yüz masajı, yüz kaslarınızı gevşetirken sağlıklı cildi desteklemeye yardımcı olur. Rahatlatıcı ve gençleştirici bir etkiye sahiptir, daha iyi görünmenize ve hissetmenize yardımcı olur.

Yüz masajını ister sadece rahatlamak için ister belirli bir durumu tedavi etmek için kullanmak isteyin, denenecek birçok teknik vardır.

11 ADIMDA YÜZ MASAJI NASIL YAPILIR?

Mesleki Eğitim Uzmanı Nurcan Arslan'ın uyguladığı yüz masajını adım adım yazdık.

Masaja başlayın Dekolteden başlayıp omuzlara oradan da boyun bölgesine doğru efloraj hareketleri yaparak masaja başlayın.