Yüz tüylerinden kurtulmanın 9 doğal yolu

Maş fasülyesi + gül suyu 2 yemek kaşığı maş fasulyesi unu ve 1-2 yemek kaşığı gül suyunu karıştırın 1 çorba kaşığı limon suyu ekleyin ardından malzemeleri bir kez daha karıştırın. Elde ettiğiniz macunu yüzünüzde tüylenme olan bölgeye uygulayın. 20-25 dakika ya da kuruyana dek bekletin. Maskeyi parmaklarınızla ovalayın. Haftada 3-4 kez uygulayacağınız bu yöntem cildinize peeling yapacak tüylerin büyümesini engelleyecektir. Tüm cilt tipleri için uygundur. Soğan + fesleğen Soğan katmanları arasındaki ince, şeffaf zarları çıkarın ve fesleğen yapraklarıyla ezin. Macunu istenmeyen tüylere uygulayın ve 20-25 dakika kadar bekletin. Ilık su ile yıkan.

1-2 ay boyunca haftada 3-4 kez tekrarlayın. Soğan, saç büyümesini kolaylaştırdığı için sizin için son derece faydalıdır. Ancak, fesleğen ile birlikte kullanıldığında, ters etki verir ve istenmeyen yüz saçlarından kurtulmanıza yardımcı olur. Tüm cilt tipleri için uygundur. Lavanta yağı + çay ağacı yağı 1 çay kaşığı lavanta yağı ve 4-6 çay ağacı yağı damlasını karıştırın. Yağın karışımını yüzünüze pamuklu bir topla uygulayın. En az 3 ay boyunca günde 2-3 kez tekrarlayın. Lavanta ve çay ağacı yağı, istenmeyen tüylerin çıkarılmasına yardımcı olan anti-androjenik özelliklere sahiptir. Yağlı ve akneye eğilimli cilt tipleri için uygundur.

Bal + şeker 1 çorba kaşığı bal, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı suyu şeker çözülene dek, sıvılarla karışana kadar yaklaşık 30 saniye boyunca mikrodalgaya koyun. Yüzünüzün bölümlerine istenmeyen tüylere uygulayın. Uygulanan karışımın üzerine bir bez yerleştirin birkaç saniye sonra tüylerin büyüdüğü zıt yönde çekin. Bu soyulma maskesi tüm istenmeyen tüyleri anında yok eder ve ölü deri hücrelerini mükemmel şekilde temizler. Tüm cilt tipleri için uygun olan bu karışımı sıklıkla tekrarlayın. Yulaf ezmesi + muz 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini ve 1 olgun muzu macun haline getirin. İstenilen bölgelere bol miktarda macun sürün 15-20 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın. Haftada 1-2 kez tekrarlayın. Yulaf ezmesi yüzünüzde peeling etkisi yapacaktır. Tüm cilt tipleri için uygundur. Jelatin + süt 1 çorba kaşığı tatlandırılmamış jelatin tozu, 3 yemek kaşığı tam yağlı süt ve birkaç damla limon suyunu karıştırıp 15-20 saniye mikrodalgada ısıtın. Karışımı mikrodalgadan çıkardıktan sonra, birkaç saniye soğumaya bırakın, sonra doğrudan yüzünüze uygulayın. Yüzünüzde 5 dakika bekletin, sonra parmaklarınızla soyun. Gerektiği kadar sık tekrarlayın.

Maske son derece yapışkan ve istenmeyen tüm tüyleri anında çıkarabiliyor. Ayrıca siyah noktalardan ve ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza da yardımcı olabilir. Hassas ve akneye eğilimli olanlar hariç tüm cilt tipleri için uygundur.

Yumurta + mısır nişastası 1 yumurtayı kırın ve beyazını bir kaseye koyun. Buna 1/2 çorba kaşığı mısır nişastası ve 1 çorba kaşığı şeker ekleyin ve yumuşak bir macun haline getirin. Macunu yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 20-25 dakika kurumaya bırakın. Macun yeterince sert olduğunda, alın ve yırtıp alın. Yumurta akı, yüzünüzdeki tüylere güçlü bir şekilde yapışacak ve tüyleri mükemmel bir şekilde toplaycaktır. Akne eğilimli ve hassas olanlar hariç tüm cilt tipleri haftada 2-3 kez uygulayabilir. Patates + Mercimek Bir bardak sarı mercimeği bir gece suda bekletin. Sabah mutfak robotuyla ezin ve kalın bir macun haline getirin. Patatesi soyun ve mutfak robotundan geçirin. Süzgeçten mümkün olduğunca çok patates suyu çıkarmaya çalışın. Patates suyunu mercimek ezmesi ile karıştırın bal ve limon suyunu ekleyin. Etkilenen bölgelere uygulayın ve 20-30 dakika bekletin.

Maske tamamen kuruduğunda, parmaklarınızla çıkarın. Macunla beraber istenmeyen tüylerinizde dökülecektir. Haftada 1-2 kez tekrarlayın. Cildiniz kuruysa maskeyi uyguladıktan sonra nemlendirici kullanın.