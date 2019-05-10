KADIN

Yüz ve boyun sarkmasına dikkat! Yaş ilerledikçe...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ESTETİK HABERLERİ  | 10.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Op.Dr. Onurkan İdacı, yüz ve boyun sarkmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yüz ve boyun sarkmasına dikkat! Yaş ilerledikçe...

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Onurkan İdacı, “Yüz ovalindeki değişiklikler yaşlanma sürecinin en çok dikkat çeken ve hasta adaylarını en çok hekim karşısına çıkartan unsurlardır. Yaş ilerledikçe yer çekimine maruziyet uzar, deri elastikiyetini kaybeder, bir takım onarıcı unsurlar yavaşlar ve dokular artık eskisi kadar sıkı ve sert olmaktan uzaklaşır. Bu durumun gelişmesinde hastanın genetik ve yapısal faktörleri kadar o yaşa kadar nasıl beslendiği, dış etkenlere ne kadar maruz kaldığı ve korunma ile bakım için neler yaptığı önem taşır. Taşıdığı pozitif yapısal unsurları, doğru koruma ve bakımla taçlandıran hastalar bu süreçle daha geç karşılaşmakta ve daha hafif atlatmaktadır” dedi.

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Yüz germe ameliyatının, artık küçük müdahalelerden fayda görmekte güçlük çeken hastalar için kalıcı çözümler sunduğunu ifade eden Op.Dr. İdacı, “Gıdı ön kısmından çene altı bölgeye, dudak kenarı ve altı çizgilerden tüm yanak bölgesine kadar olan alt yüz bölgesini geçici olmayan bir süreçte eski genç ve sıkı haline kavuşturur. Sonrasında hasta ameliyatın etkisinin azalması süreci ile değil ulaştığı yeni yüz yaşından itibaren yeniden yaşlanma süreciyle karşı karşıyadır. İşlem genel anestezi altında yapılır ve iki saat kadar sürer. Kulak önünden başlayıp kulak memesi altından arkaya dönen bir kesiden girilip öncelikle cildin alt tabakasında bulunan ve asıl sarkmadan sorumlu yapılar sıkılaştırılır. Sonrasında deri kulak önüne doğru gerdirilerek fazlalıklar çıkartılır ve kulak önünde günlük hayatta karşımıza çıkmayacak çizgisel bir iz oluşumuyla yara kapatılır. İşleme boyun germe de eklenirse sonuç çok daha çarpıcı olmaktadır. Genellikle bir gece hastanede kalınması gerekir. İşlem sonrası olası şişlik ve morluklar bir hafta sonunda ortadan kalkar” diye konuştu.

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Boyun germe ameliyatının çoklukla yüz germe operasyonu ile aynı anda yapıldığını kaydeden Op.Dr. İdacı, “Yüz germe operasyonuna ek olarak çene altından yapılan 2cm uzunluğunda bir kesi ile boyun kasları sıkılaştırılır ve fazla deri yüz germe ameliyatında olduğu gibi kulak arkasında toplanarak çıkartılır. Özellikle boyun bölgesinde yağlanma ile birlikte çizgilenme veya sarkma olan hastalarda tercih edilen boyun germe ameliyatı için yüz germe ameliyatında olduğu gibi bir günlük yatış yeterlidir” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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yüz ve boyun sarkması estetik

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