Yüz yağlarını gideren ve kırışıklıklarla mücadele etmenizi sağlayan 9 adımlı yüz yogası

Yüzünüzü inceltmenize, istenmeyen çizgi ve kırışıklıkları gidermenize yardımcı olacak bu 9 adımlı egzersiz planını mutlaka deneyin.
ÇENENİZİ ŞEKİLLENDİRİN
Avuç içlerinizi çenenizin iki tarafına da çene çizgisi boyunca yerleştirin. Başınızı dik tutun, çenenizi hafifçe yukarı itin ve boyun kaslarınızda direnç oluşturun. Birkaç saniye bekleyin, ardından bırakın. Ve bu işlemi 10 – 15 kez tekrarlayın.
KAN DOLAŞIMINI ARTIRMAK
Her iki elnizinde avuçlarını şakaklarınız boyunca yerleştirin ve gözlerinizi kapatın. Alnınızın derisini yanlara doğru hafifçe gerin. Dilinizi olabildiğince uzağa itin. Yavaşça burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. 30 saniye boyunca uygulayın.
YANAKLARINIZI GÜÇLENDİRİN
Sağ elinizin 3 (işaret, orta, yüzük) parmağını ağzınıza yerleştirin. Sol elinizin avucunu sol yanağınıza koyun. Burnunuzdan derin bir nefes alın, sonra ağzınızı kapalı tutarken yanaklarınıza hava üfleyin. Sol yanağınıza hafifçe elinizle bastırın. Birkaç saniye bekleyin, ardından bırakın. Aynı işemi diğer yanağınıza da uygulayın. Tekrarlayın: Her bir tarafta 10-12 kez.
GÖZ KASLARINIZI GEVŞETİN
Görseldeki gibi parmaklarınızı gözünüzün üstüne ve altına yerleştirin. Gözleriniz orta ve yüzük parmaklarınız arasında olmalı, orta parmaklarınız kaşlarınıza tam oturmalı ve baş parmaklarınız kulaklarınızın arkasına yerleşmelidir. Kaşlarınızı kaldırarak gözünüzn altında yer alan parmakları aşağı çekerek cildinizi gözlerinizin etrafına, yukarı ve aşağı doğru hafifçe gerin. Süre: 30 saniye
BURNUNUZU KESKİNLEŞTİRİN
Görseldeki gibi ellerinizi yumruk yapın, işaret parmaklarınız burun deliklerinizin hemen altında kalsın. Cildi nazikçe burnunuzun altına doğru gerin. Süre: 30 saniye
AĞIZ ÇEVRESİNDEKİ KIRIŞIKLIKLARDAN KURTULUN
Avuçlarınızı yerleştirin. Ağzınızı açın ve dilinizin ucunu damak kısmına koyun. Dilinizi damağınıza doğru bastırırken, cildi nazikçe ellerinizle gerin. Süre: 30-40 saniye.
ÇENENİZİ SIKIN
İşaret ve orta parmaklarınızı elmacık kemiklerinize yerleştirin. Ağzınızı hafifçe açın ve alt dudağınızı içe doğru, dişlerinize doğru kıvırın. Alt dudağınızın pozisyonunu değiştirmeden, mümkün olduğunca geniş gülümsemeye çalışın. Çenenizde bir gerginlik hissedene kadar alt dudağınızı biraz içe doğru kıvırın. Süre 30 saniye.
ALIN KIRIŞIKLIKLARI AZALTMAK
Avuçlarınızı şakaklarınıza yerleştirin. Alnınızda ve gözlerinizin altında bir gerginlik hissedene kadar ellerinizi kafa derinize doğru hafifçe itin. Süre: 20-30 saniye
GÖZ KAPAKLARINIZIN SARKMASINI ÖNLEYİN
Her ikiz elinizin de işaret, orta ve yüzük parmaklarınızın uçlarını kaşlarınıza yerleştirin ve gözlerinizi kapatın. Göz kapaklarınızın üzerindeki alanda bir gerilme hissedene kadar kaşlarınızı yukarı doğru bastırın. Süre: 20-30 saniye
BONUS: YÜZ YOGASINDAN NASIL DAHA İYİ SONUÇ ALINIR?
Egzersiz yapmadan önce, yüzünüzü ve ellerinizi uygun şekilde yıkayın. Ardından hareketleri daha yumuşak hale getirmek için nemlendirici uygulayın.
Yüz yogası yapmak için günün en iyi zamanı sabahtır. Bu, kasları uyandırmanıza ve şişkinliği azaltmanıza yardımcı olacaktır.
Her egzersiz sırasında, aksi belirtilmedikçe, yavaşça burnunuzdan içeri ve dışarı nefes alın.
Morluklardan kaçınmak için tüm hareketleri hafifçe uygulayın,
Sonuçları görebilmek için bu yüz yoga rutinini en az 20 hafta boyunca günde 30 dakika uygulamalısınız.
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