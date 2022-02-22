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Yüz yogasının inanılmaz etkileri sayesinde kırışıklıklarınızdan kurtulmanız mümkün!

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hangimiz gergin ve sağlıklı bir cilt istemeyiz ki? Yaşımızın ilerlemesi, cildimizin kolajen miktarının düşmesi, güneş ışınları gibi etkenler ile cildimizdeki değişim kaçınılmaz oluyor. Ancak üzülmeyin, cildinizdeki değişimleri engellemenin doğal bir yolu var: Yüz yogası! Peki, bu yüz yogası nedir ve ne işe yarar? İşte yüz yogasının inanılmaz faydaları ile karşınızdayız!

Yüz yogasının inanılmaz etkileri sayesinde kırışıklıklarınızdan kurtulmanız mümkün!

Yüz yogası cilt altındaki kaslara masaj yaparak sıkılaştırıyor ve yağ dokusu oluşumunu engelliyor. Cilt uzmanları, yüz yogasının düzenli uygulanması halinde ciltte canlanma, kırışıklıkların azalması, cildin gerginleşmesi gibi etkilerin hızlıca görüleceğini söylüyor. Gelin yüz yogasını nasıl uygulayacağınıza ve yüz yogasının faydalarına birlikte bakalım…

YÜZ YOGASI NE İŞE YARAR VE HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR?

Cildimiz yıllar içerisinde sahip olduğu kolajen, elastin gibi bileşenlerin azalması ve çevresel etkenler ile kırışmaya başlar. Ancak yüz yogası yaparak kalıcı bir şekilde cildi diri tutmak mümkün! Yüz, boyun ve omuz bölgesine yapılan bu masaj tekniği kan dolaşımınızı arttırarak cilt görünümünü iyileştiriyor. Kaz ayağı, alın, boyun gibi alanların kırışmasından korkuyorsanız siz de yüz yogasını bir rutine dönüştürerek cildinizi canlandırabilirsiniz.

YÜZ YOGASI NASIL YAPILIR?

Yüz yogasını bulunduğunuz her yerde uygulayabilirsiniz. Masajı uygularken yaptığınız bölgede ısı hissetmeniz normal, bu kaslarınızın çalıştığı anlamına geliyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli detay ise devamlılık! Unutmayın, düzenli olarak uygulandığında gözle görülür etkileri oluyor. Masaja başlamadan önce yüzünüzün ve ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Dilerseniz ellerinizin cildinizde rahat kayması için serum, yüz kremi gibi bir ürün kullanabilirsiniz.

DUDAK ÜSTÜ KIRIŞIKLARI

  • Burun kenarı, dudak üstü, boyun, alt yanak çizgileri için kalem egzersizini uygulayabilirsiniz.

  • Dudaklarınızın arasına kurşun kalem koyarak dudaklarınızı ileri geri hareket ettirin.

  • Hareketi her gün 15-20 kere yapın.

GÖZ ÇEVRESİ VE KAŞLAR

  • İşaret parmaklarınızı kaşlarınızın başlangıcına, başparmaklarınızı da dudak kenarlarına yerleştirin.

  • Parmaklarınızı bastırarak iki yöne doğru çekin.

  • Bu hareketi her gün 15-20 defa uygulayın.

ALIN KIRIŞIKLIKLARI

  • Ellerinizi alnınızın iki yanına yerleştirin.

  • Yüzünüzü zıt yönlere doğru gerin ve kaşlarınızı kaldırıp indirin.

  • 15-20 defa kaşlarınızı kaldırıp indirdikten sonra hareketi 2 defa daha uygulayın.

AĞIZ KENARI KIRIŞIKLIKLARI

  • Bu bölgedeki kırışıklıklardan kurtulmanın en etkili yollarından biri balon şişirmek!

  • Bir balon alın ve her gün en az 4 defa balonu şişirip söndürün.

  • Başlangıçta balonu küçük şişirin, sonrasında büyük şişirmeye başlayabilirsiniz.

  • Her gün 3-4 defa uygulayın.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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