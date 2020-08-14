Yüz yüze eğitimler ne zaman başlayacak? Okula ne zaman gidilecek? İşte okullara gitme tarihi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir süredir tartışılan "okullar ne zaman açılacak" konusuna açıklık getirerek, 31 Ağustos'ta okulların açılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantısında okullara ne zaman gidilecek, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusuna da cevap verdi. Bakan Selçuk okulların 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçları ile online eğitime açılacağını duyurdu. Fakat uzun süredir sosyalleşemeyen ve yeni sınıf arkadaşları ile yüz yüze eğitim almak isteyen öğrenciler okulların açılmasını, yüz yüze eğitim almayı iple çeker oldu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Artık uzun bir sürenin ardından okula gitmek ve arkadaşlarıyla yan yana eğitim alarak sosyalleşmek isteyen öğrenciler "okula ne zaman gidilecek, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak" araştırmalarına başladı. Bir an önce okula başlayıp yeni eğitim öğretim dönemini arkadaşları ile başlamak isteyen öğrenciler için yüz yüze eğitim başlama tarihi/ okula gitme tarihi açıklaması Bakan Selçuk'tan geldi. İşte okula ne zaman gidilecek sorusunun cevabı...