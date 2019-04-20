Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin yerel seçimlerde kazandığı oy oranına ilişkin, "Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri toplandığı zaman ortaya çıkan tablo, biz yüzde 3'ün üzerinde oy aldık" dedi.

Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "Seçim Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Saadet Partisi olarak zorlu bir seçim sürecinden geçtiklerini söyledi.

Teşkilatının yerel seçim çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Genel seçimlerde de bir heyecan doğmuştu. Ama bu seçimlerde biz her seçim bölgesinde, 1389 bölgenin tamamında seçimi kazanmak için çalıştık. Biz gayret gösterirsek, üzerimize düşeni yaparsak ve insanlarımızı ikna edersek bu seçimden galip çıkarız inancıyla çalıştık." diye konuştu.

- "Yüzde 3'ün üzerinde oy aldık

Partisinin 21 belediye başkanlığı kazandığını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri toplandığı zaman ortaya çıkan tablo, biz yüzde 3'ün üzerinde oy aldık. 1 milyon 300 küsür bin. 1973 seçimlerinde parti olarak milli görüş saflarında seçime girenler, Milli Selamet Partisi'nin o seçimde 1 milyon 268 bin oy almıştık. Bugün o oydan daha fazla oy aldık."