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"Yüzde 3'ün üzerinde oy aldık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri toplandığı zaman ortaya çıkan tablo, biz yüzde 3'ün üzerinde oy aldık"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin yerel seçimlerde kazandığı oy oranına ilişkin, "Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri toplandığı zaman ortaya çıkan tablo, biz yüzde 3'ün üzerinde oy aldık" dedi.

Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "Seçim Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Saadet Partisi olarak zorlu bir seçim sürecinden geçtiklerini söyledi.

Teşkilatının yerel seçim çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Genel seçimlerde de bir heyecan doğmuştu. Ama bu seçimlerde biz her seçim bölgesinde, 1389 bölgenin tamamında seçimi kazanmak için çalıştık. Biz gayret gösterirsek, üzerimize düşeni yaparsak ve insanlarımızı ikna edersek bu seçimden galip çıkarız inancıyla çalıştık." diye konuştu.

- "Yüzde 3'ün üzerinde oy aldık

Partisinin 21 belediye başkanlığı kazandığını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri toplandığı zaman ortaya çıkan tablo, biz yüzde 3'ün üzerinde oy aldık. 1 milyon 300 küsür bin. 1973 seçimlerinde parti olarak milli görüş saflarında seçime girenler, Milli Selamet Partisi'nin o seçimde 1 milyon 268 bin oy almıştık. Bugün o oydan daha fazla oy aldık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir" sözlerini değerlendiren Karamollaoğlu, "Biz elbette demiri soğutalım, elbette birbirimizi kucaklayalım. Yıllardır bunu söyledik. Ama bu, bizim açtığımız çığıra sizin cevap vermenizle mümkün olur." dedi.

- "İki ayağımızı bir pabuca sokmaya çalıştılar"

Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının tahliye edilmesini de değerlendirdi.

"Haksız bir şekilde yıllardır Milli Görüş'ün karargahı olan binamızı terk etme durumunda kaldık." diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"İcra yolu ve polis gücüyle bizi oradan çıkardılar. Zaten çıkacaktık. Mahkemeyi kaybedince biz orada kalacağız diye bir iddianın içinde olmadık. Onlara da söyledik ama iki ayağımızı bir pabuca sokmaya çalıştılar. Ankara'da bir sürü binayı arsayı gezdik. Bize bir süre daha müsaade edin, önümüzde seçim yok. Bir ay sonra bu tahliye olsaydı ne olacaktı? Hiç bunları dinlemediler."

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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim 2019

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