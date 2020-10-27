Yüzde 70'i genetik! Bu belirtiler varsa çocuğunuzda 'Disleksi' olabilir

Özel Ümit Tıp Merkezi Psikoloğu Seda Gün Namal, Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) hakkında bilgi vererek, ailelerin bu konuda neler yapabileceğini anlattı. Özgül Öğrenme Güçlüğü’nün belirtilerinden söz eden Namal, şunları aktardı:

“Okul öncesi dönemde gecikmiş konuşma, kelime haznesinin yaşıtlarına uygun olmaması, bazı kavramlarda (uzun-kısa, büyük-küçük,öncelik-sonralık)yetersizlikler gözlemlenebilir. Özbakım becerilerinde bir takım gerilikler söz konusu olabilir. Düğme ilikleme, ayakkabı bağlama gibi aktivitelerde gerilikler ilk belirtiler olabilir. İlerleyen yaşlarda, okula başladığında matematik işlemlerinde, saat okumada, para hesaplama ve paraları karıştırma, sağını solunu ayırt etmede, satır, harf atlama, hece değiştirme, okurken bazı sesleri karıştırma ile karşılaşabilir. Çocuklar öğrenilenleri kısa sürede unuttuğunu yazarken çok sık yorulduğunu söyler. Okuldan geri çekilme, ödev yapmak istememe gibi bazı sorunlar göze çarpar. Örneğin çocuk b harfini görür fakat b sesiyle bütünleştiremez. Harflerde konuşurken sesleri ayırt edemezler. Yazarken harfleri karıştırabilirler.”

UZMAN DESTEĞİ ALINMALI Bu durum fark edildiğinde ailelerin mutlaka bir uzman desteği alması gerektiğini vurgulayan Namal, “Çocuğa karşı davranışlarda sabır çok önemli. Bu durumun çocuğun elinde olmayan nedenlerden olduğunu ailelerin unutmaması gerekiyor. Uzun süreli bir eğitim süreci var. Okuldaki eğitimin evde sürdürülebilirliği önemli. Etkileşimsel kitap okuma yapılabilir. Kitap okurken çocuğun resimli sayfaları hikayeleştirmesi, bizim kitabı okumamız, anlatmasını sağlama, metinden sorular yöneltmek, okul öncesi dönemde de okul çağında da evde alışkanlık kazandırılabilir. Unutkanlığa çözüm hatırlatmalar sık sık yapılabilir. Çocuk işitsel alanda iyi ise sözlü hatırlatma, görsel alanda iyi ise çağrışım yapan renkli nesneler, etiketler kullanılabilir. Günlük planlama yönünde ailenin destek olması gerekiyor. Çocuğu cesaretlendirmek ve desteklemek önemli" ifadelerini kullandı. OKULDA ÖĞRETMEN NE YAPMALI? Okulda öğretmenin de Özgül Öğrenme Güçlüğü'nün farkında olması gerektiğini dile getiren Psikolog Seda Gün Namal, “Türkiye'deki eğitim sistemi öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için ilköğretim döneminde uygun olmayabilir, ancak bu durumda öğretmenler daha dikkatle yaklaşıp fark etmeli; çocukları okulda ön sıralarda oturtmalı, öğretmenin onlarla göz teması kurması ve ona yönelik bir eğitim planlaması yapması faydalı olacaktır. Özel olarak bu alanda eğitimli bir psikolog, psikolojik danışman, özel eğitim öğretmeni ile özel yaşantıda eğitim desteklenebilir." dedi.