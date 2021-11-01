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Yüzdeki tüyleri azaltmak mümkün! Bu doğal maskelerle bir mucize yaşayacaksınız

01.11.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz bölgesinde çıkan istenmeyen tüyler kadınların adeta korkulu rüyası. Lekesiz ve pürüzsüz bir cilt için hem doğru yöntemle cildi tüylerden arındırmak hem de nem dengesini korumak gerekir. İyi haber şu ki, kimyasal ürünler kullanmadan da doğal tariflerle yüzünüzdeki tüyleri azaltabilir ve ışıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

Yüzdeki tüyleri azaltmak mümkün! Bu doğal maskelerle bir mucize yaşayacaksınız

Yüzünüzdeki tüyler için evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz doğal çözümler arıyorsanız, bu maske tariflerini çok seveceksiniz.

ŞEKER ve LİMON SUYU MASKESİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • Bir limonun suyu

  • 8 yemek kaşığı su

HAZIRLANIŞI

  • Şekeri, limon suyunu ve suyu bir tavaya alın. Kenarlarından baloncuklar çıkana kadar ısıtın ve altını kapatarak soğumasını bekleyin.

  • Bir spatula yardımıyla uygulayın ve 20-25 dakika bekleyin.

  • Maskeyi dairesel hareketlerle ve soğuk suyla temizleyin.

NASIL ETKİ EDER?

  • Doğal peeling özelliği olan şeker ılık durumdayken yüzünüzdeki ince tüylere yapışır.

  • Limon suyu tüylerin rengini açıp zayıflatır.

LİMON ve BAL MASKESİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • Bir limonun suyu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • Mısır nişastası

HAZIRLANIŞI

  • Şeker, limon suyu ve balı karıştırın. Karışımı yaklaşık 3 dakika ısıtın. Eğer ihtiyaç duyarsanız inceltmek için yavaşça su ekleyin.

  • Uygulama öncesi sorunlu bölgeye mısır nişastası sürün. Soğuyan karışımınızı bir spatula yardımı ile tüylerin çıkış yönüne doğru uygulayın.

  • Ağda bezi veya pamuklu ince bir kumaş kullanarak tüyleri çıkış yününün aksine doğru çekin.

NASIL ETKİ EDER?

  • Bal cildi harika bir şekilde nemlendirir. Özellikle kuru ciltler için uygun bir maskedir.

YULAF ve MUZ MASKESİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı yulaf

  • Bir adet olgun muz

HAZIRLANIŞI

  • Yulaf ve muzu blenderdan geçirin. Elde ettiğiniz maskeyi sorunlu bölgeye uygulayın.

  • 15 dakika masaj yapın ve soğuk suyla durulayın.

NASIL ETKİ EDER?

  • Yulaf, içerdiği antioksidanlarla kızarıkları azaltmaya yardımcı olduğu gibi nemlendirme de sağlar.

  • Yüzünüzdeki tüyleri azaltmanın yanında daha parlak bir cilde kavuşmanıza da yardımcı olur.

PATATES ve MERCİMEK MASKESİ

MALZEMELER

  • Bir yemek kaşığı bal

  • Bir limonun suyu

  • 6 yemek kaşığı patates suyu

HAZIRLANIŞI

  • Bal, limon suyu ve patates suyunu karıştırın. Bir gece önceden ısladığınız mercimekleri blenderda püre kıvamına getirin.

  • Tüm malzemeleri karıştırın ve cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra durulayın.

NASIL ETKİ EDER?

  • Tabaka halinde kuruyan bu maske tüylerin dökülmesine yardımcı olur. Maskenin içindeki patates suyu da tüylerin rengini açar.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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