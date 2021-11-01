Yüzdeki tüyleri azaltmak mümkün! Bu doğal maskelerle bir mucize yaşayacaksınız

Yüzünüzdeki tüyler için evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz doğal çözümler arıyorsanız, bu maske tariflerini çok seveceksiniz.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı şeker
Bir limonun suyu
HAZIRLANIŞI
Şekeri, limon suyunu ve suyu bir tavaya alın. Kenarlarından baloncuklar çıkana kadar ısıtın ve altını kapatarak soğumasını bekleyin.
Bir spatula yardımıyla uygulayın ve 20-25 dakika bekleyin.
NASIL ETKİ EDER?
Doğal peeling özelliği olan şeker ılık durumdayken yüzünüzdeki ince tüylere yapışır.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı şeker
Bir limonun suyu
1 yemek kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
Şeker, limon suyu ve balı karıştırın. Karışımı yaklaşık 3 dakika ısıtın. Eğer ihtiyaç duyarsanız inceltmek için yavaşça su ekleyin.
Uygulama öncesi sorunlu bölgeye mısır nişastası sürün. Soğuyan karışımınızı bir spatula yardımı ile tüylerin çıkış yönüne doğru uygulayın.
NASIL ETKİ EDER?
MALZEMELER
2 yemek kaşığı yulaf
HAZIRLANIŞI
Yulaf ve muzu blenderdan geçirin. Elde ettiğiniz maskeyi sorunlu bölgeye uygulayın.
NASIL ETKİ EDER?
Yulaf, içerdiği antioksidanlarla kızarıkları azaltmaya yardımcı olduğu gibi nemlendirme de sağlar.
MALZEMELER
Bir yemek kaşığı bal
Bir limonun suyu
HAZIRLANIŞI
Bal, limon suyu ve patates suyunu karıştırın. Bir gece önceden ısladığınız mercimekleri blenderda püre kıvamına getirin.
NASIL ETKİ EDER?
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