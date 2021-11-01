Yüzdeki tüyleri azaltmak mümkün! Bu doğal maskelerle bir mucize yaşayacaksınız

Yüzünüzdeki tüyler için evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz doğal çözümler arıyorsanız, bu maske tariflerini çok seveceksiniz.

ŞEKER ve LİMON SUYU MASKESİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı şeker

Bir limonun suyu

8 yemek kaşığı su

HAZIRLANIŞI

Şekeri, limon suyunu ve suyu bir tavaya alın. Kenarlarından baloncuklar çıkana kadar ısıtın ve altını kapatarak soğumasını bekleyin.

Bir spatula yardımıyla uygulayın ve 20-25 dakika bekleyin.

Maskeyi dairesel hareketlerle ve soğuk suyla temizleyin.

NASIL ETKİ EDER?

Doğal peeling özelliği olan şeker ılık durumdayken yüzünüzdeki ince tüylere yapışır.

Limon suyu tüylerin rengini açıp zayıflatır.

LİMON ve BAL MASKESİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı şeker

Bir limonun suyu

1 yemek kaşığı bal

Mısır nişastası

HAZIRLANIŞI

Şeker, limon suyu ve balı karıştırın. Karışımı yaklaşık 3 dakika ısıtın. Eğer ihtiyaç duyarsanız inceltmek için yavaşça su ekleyin.

Uygulama öncesi sorunlu bölgeye mısır nişastası sürün. Soğuyan karışımınızı bir spatula yardımı ile tüylerin çıkış yönüne doğru uygulayın.

Ağda bezi veya pamuklu ince bir kumaş kullanarak tüyleri çıkış yününün aksine doğru çekin.

NASIL ETKİ EDER?

Bal cildi harika bir şekilde nemlendirir. Özellikle kuru ciltler için uygun bir maskedir.

YULAF ve MUZ MASKESİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı yulaf

Bir adet olgun muz

HAZIRLANIŞI

Yulaf ve muzu blenderdan geçirin. Elde ettiğiniz maskeyi sorunlu bölgeye uygulayın.

15 dakika masaj yapın ve soğuk suyla durulayın.

NASIL ETKİ EDER?

Yulaf, içerdiği antioksidanlarla kızarıkları azaltmaya yardımcı olduğu gibi nemlendirme de sağlar.

Yüzünüzdeki tüyleri azaltmanın yanında daha parlak bir cilde kavuşmanıza da yardımcı olur.

PATATES ve MERCİMEK MASKESİ

MALZEMELER

Bir yemek kaşığı bal

Bir limonun suyu

6 yemek kaşığı patates suyu

HAZIRLANIŞI

Bal, limon suyu ve patates suyunu karıştırın. Bir gece önceden ısladığınız mercimekleri blenderda püre kıvamına getirin.

Tüm malzemeleri karıştırın ve cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra durulayın.

NASIL ETKİ EDER?