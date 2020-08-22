Yüze çamur sürülür mü demeyin! Bunları duyunca hemen bir avuç çamur arayacaksınız!

Çamur maskesi ölü cilt hücrelerini temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda cildinizdeki yağı ve kiri de yok ediyor!Şimdi gelin bu mucizenin cilt üzerindeki etkilerini keşfedelim!

ÇAMUR MASKESİNİN YARARLARI

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak çok kolay! Çamur maskesi, cildinize şifa vererek daha pürüzsüz ve ışıl ışıl olmasını sağlıyor. Cildinizde biriken ölü cilt hücrelerini, yağı ve kiri yok ediyor. Aynı zamanda cildi sıkılaştırarak daha nemli olmasını ve göz alıcı hale gelmesini sağlıyor.

Yaz aylarında güneş bizi mutlu ederken cildimizi üzüyor. Kuruyan cildimiz özenli bir bakım ve ilgi bekliyor. İçeriğinde katkı maddesi bulunmayan çamur maskeleri ise cildimize özel ilgi gösterirken en büyük yardımcımız oluyor.

Peki, çamur maskesi uygularken farklı yağları da maskeye ilave edebilir miyiz? Eğer cildinizin daha yumuşak olmasını istiyorsanız aloe vera, papatya ve jojoba yağlarını da maskenize dahil edebilirsiniz.

ÇAMUR MASKESİ ÇEŞİTLERİ

Çamur maskeleri uzun yıllardan beri kullanılan ve vazgeçilemeyen maskelerdir. Mineral açısından zengin oluşu tercih edilmesi açısından önemlidir. Fakat her çamurun içerisinde bulunan mineral ve aktif enzimler birbirinden farklıdır.