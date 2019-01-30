Yüze genç görünüm veren 5 küçük dokunuş

DERİN VE İNCE KIRIŞIKLIKLARA BİREBİR
Yüz bölgesine yapılan dolgu uygulamaları daha canlı ve genç bir görünüm elde edilmesinde etkili oluyor. Bu bölgeye yapılan dolgu uygulamaları ile derin veya ince kırışıklıklar giderilebiliyor, belirli bölgelere dolgunluk verilebiliyor, estetik bir görünüm sağlayan yüz oranları sağlanabiliyor, sarkmalar ortadan kaldırılıyor ve simetri problemlerine çözüm sunulabiliyor.
Yüz bölgesine yapılan dolgu uygulamalarının en popüler olanları dudak, yanak, kaş arası, burun ve göz altı bölgesine yapılanlardır.
DUDAK DOLGUSU
Alt, üst ya da her iki dudağa birden uygulanabilen dudak dolgusu uygulaması ile kişinin istediği dudak görünümüne kavuşması mümkün. İki dudak arasında asimetri sorunu olan ya da dudak çizgisinin ön plana çıkarılması gereken durumlarda başarılı sonuçlar veren dudak dolgusu uygulamaları 12 aya kadar kalıcılığını sürdürebiliyor.
YANAK DOLGUSU
Yanak bölgesine yapılan dolgular, elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, bölgede yüz ile orantısız olan bir çöküntü varsa bu alanın doldurulması ve orantılı bir görünüm sağlanması için de yapılabiliyor.
BURUN DOLGUSU
Özellikle büyük bir kemere sahip olmayan uygun burunlar için cerrah tarafından önerilen dolgu uygulaması ile asimetri düzeltilebilir, kemerli görünüm kamufle edilebilir, daha estetik bir görünüm sağlanabilir.
GÖZ ALTI DOLGUSU
Göz bölgesi yüzün en hızlı yıpranan bölgesidir. Diğer bölgelerden daha hızlı yıpranma meydana gelmesinin nedeni ise bu bölgedeki cilt tabakasının ince olmasıdır. Gözaltında oluşan morluklar göz altı ışık dolgusu ile giderilir.
Halka oluşumu kişinin bakışlarının yorgun, cansız ve yaşlı gözükmesine neden olacağı için bu halkaların yok edilmesi canlı ve dinamik bir görünüm için önemli. Dolgu uygulaması kısa sürede yapılan, etkisi ise 12 aya kadar devam eden bir işlem.
Düzenli olarak tekrarlandığında etki süresi artan uygulamaya ne kadar erken başlanırsa etkisi ve etki süresi o kadar iyi olur.
KAŞ ARASI DOLGUSU
Mimiklere bağlı ortaya çıkan çizgilerin en yaygın olanı kaşlar arasında meydana gelendir.
Çatık kaşlı olarak tabir edilen yani bu mimiği çok sık kullanan insanlarda yaygın olan bu çizgiler kaş arası dolgu uygulamaları ile düzeltilebilir. Gerekli durumlarda dolgu ile birlikte botoks uygulaması da yapılarak daha etkili sonuçlar elde edilebilir.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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