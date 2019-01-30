Yüze genç görünüm veren 5 küçük dokunuş

DERİN VE İNCE KIRIŞIKLIKLARA BİREBİR

Yüz bölgesine yapılan dolgu uygulamaları daha canlı ve genç bir görünüm elde edilmesinde etkili oluyor. Bu bölgeye yapılan dolgu uygulamaları ile derin veya ince kırışıklıklar giderilebiliyor, belirli bölgelere dolgunluk verilebiliyor, estetik bir görünüm sağlayan yüz oranları sağlanabiliyor, sarkmalar ortadan kaldırılıyor ve simetri problemlerine çözüm sunulabiliyor.

Yüz bölgesine yapılan dolgu uygulamalarının en popüler olanları dudak, yanak, kaş arası, burun ve göz altı bölgesine yapılanlardır.

DUDAK DOLGUSU

Alt, üst ya da her iki dudağa birden uygulanabilen dudak dolgusu uygulaması ile kişinin istediği dudak görünümüne kavuşması mümkün. İki dudak arasında asimetri sorunu olan ya da dudak çizgisinin ön plana çıkarılması gereken durumlarda başarılı sonuçlar veren dudak dolgusu uygulamaları 12 aya kadar kalıcılığını sürdürebiliyor.

YANAK DOLGUSU

Yanak bölgesine yapılan dolgular, elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, bölgede yüz ile orantısız olan bir çöküntü varsa bu alanın doldurulması ve orantılı bir görünüm sağlanması için de yapılabiliyor.