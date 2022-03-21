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Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu! Profesör vatandaşları “Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın” diyerek uyardı

21.03.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Körfezi’nden geçiş yapan denizanası sürüsü, şiddetli poyrazla yörüngelerinden sapıp kıyıya vurarak telef oldu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, telef olan yüzlerce dev denizanasının Akdeniz’deki en büyük tür olduğunu belirterek, “Yakınına yaklaşmamaları ve dokunmamaları lazım. Yakıcı hücreleri var. Hassas bölgelere sürülürse yanma yaşanabilir." diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu! Profesör vatandaşları “Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın” diyerek uyardı

Antalya'da yüzlerce denizanası kıyıya vurdu. Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni ve ağırlığı 20 kiloya kadar çıkabilen denizanasının sürülerinin, Antalya Körfezi’nden ana akıntıda batı yönünde geçiş yaptıkları sırada, Serik ilçesi Belek ve Boğazkent bölgelerinde kıyıya vurarak telef olduğu aktarıldı. Sahilde cansız denizanalarını gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, denizanalarını ölüme götüren sebebin şiddetli poyraz olduğu bildirildi.

"KIYIYA VURMA NEDENİ; ŞİDDETLİ POYRAZ"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, ana akıntılardan batıya doğru geçiş yapan denizanalarının, son zamanlarda Antalya’daki şiddetli poyrazın denizde kıyı yönüne doğru akıntı oluşturmasıyla yörüngelerinden saptığını bildirdi. Gökoğlu, "Kıyıya vurma nedeni; bugüne kadar çok kuvvetli bir poyraz vardı Antalya’da. Dolayısıyla poyrazın kıyıdan aldığı yüzey suları, açığa doğru sürükler. Giden yüzey sularının yerine alttan da suyu çekerek kıyıya doğru akıntı oluşturur. Böyle bir durumda ana akıntıdaki yörüngeden Körfez’in içerisine çekim oluşuyor. Dolayısıyla Belek, Boğazkent bölgesi kıyılarına çok miktarda denizanası vurdu” dedi.

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"YAKININA YAKLAŞMAYIN"

Kıyıdaki denizanaları konusunda vatandaşlara uyarılarda da bulunan Gökoğlu, “Özellikle yakma olayı bu türde çok fazla. Yakınına yaklaşmamaları, dokunmamaları lazım. Balıkçılar, vatandaşlarımız, küçük çocuklarımızın ellerine almamaları gerekiyor. Yakıcı hücreleri var. Vatandaşlarımız ellerine alıp hassas bölgelerine sürdüğü zaman yanma yaşanabilir. Kıyılarda kendi kendine deformasyona uğrayacak ya da belediyenin kıyıdan temizlemesi gerekiyor” diye konuştu.

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Gökoğlu, geçişin Mayıs ve Haziran ayında tamamlanmış olacağını da sözlerine ekleyip, yaz sezonunda kıyılarda denizanası yoğunluğunun azalacağını söyledi. (İHA)

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