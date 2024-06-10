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  4. Yüzlerce kilo yakalandı! 20 ilde düğmeye basıldı: Dikkat çeken görüntüler

Yüzlerce kilo yakalandı! 20 ilde düğmeye basıldı: Dikkat çeken görüntüler

10.06.2024 08:32
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 157 kişi yakalandı, 56'sı tutuklandı.

Yüzlerce kilo yakalandı! 20 ilde düğmeye basıldı: Dikkat çeken görüntüler

İçişleri Bakanı Yerlikaya 20 ilde düzenlenen Narkoçelik-22 operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Bakan Yerlikaya "157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 56’sı tutuklandı. 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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