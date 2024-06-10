Yüzlerce kilo yakalandı! 20 ilde düğmeye basıldı: Dikkat çeken görüntüler

İçişleri Bakanı Yerlikaya 20 ilde düzenlenen Narkoçelik-22 operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya "157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 56’sı tutuklandı. 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi.

2️⃣0️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında;

6️⃣6️⃣3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

3️⃣ milyon 4️⃣0️⃣0️⃣ bin adet kök kenevir ve kök skunk ile

4️⃣3️⃣6️⃣ Bin adet Uyuşturucu… pic.twitter.com/3k8AiNbnBk — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 10, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





