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Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu! Uzman isimden açıklama

24.11.2023 17:52 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyıya yüzlerce ölü balık vurdu. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaşanan ölümlerin kıyılarda oluşan gölcüklerde yaşayan balıklara, denizden gelen dalgaların vurması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu! Uzman isimden açıklama

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri görüldü. Dünyaca ünlü sahilde kıyıya yüzlerce ölü balık vurdu.

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Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde yüzlerce küçük balığın kıyıda telef olduğu görüldü.

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"BÜYÜK BİR ZEHİRLENME DEĞİL"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bunlar küçük balıklar. Muhtemelen kıyılarda oluşan gölcüklerde mahsur kalmış balıklar. Dalganın vurmasıyla da deniz suyuna maruz kalınca ölmüşler. Hepsi aynı tür balıklar. Büyük bir zehirlenme değil. Tatlı suyun olduğu yere tuzlu su geldiğinden dolayı balıklar ölmüştür. Dalgaların sonucunda meydana gelmiş durum olabilir" dedi.

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(DHA)

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