Yüzlerce yıldır kullanılıyor! Dulavrat yağını saçınıza uygulayın ve bekleyin

KEPEK GİDERME

Kepek, çoğumuzun başına gelen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır, ancak bazı uçucu yağlar onu ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. 1 çay kaşığı taşıyıcı yağa 10 damla uçucu yağ ekleyin ve saç derisine masaj yapın. Bir gece uyurken bırakın ve sabah saçınızı yıkayın. Bir gecede bırakmak bir seçenek değilse, birkaç saat saçınızda tutun ve sonra yıkayın. Bunun için önerilen taşıyıcı yağ, hint, sedir veya dulavratotu yağıdır.

Kepek mantar kaynaklıysa çay ağacı, limon otu, okaliptüs ve nane yağları mükemmeldir;

Kuru bir saç derisi durumunda lavanta veya paçuli yağları en etkili tedavidir.

SAÇ KIRIKLARINI GİDERME

Yıpranmış saç ve kırık uçların tedavisi 2 yoldan biriyle yapılabilir.

Ön yıkama işlemi: 5-7 damla yağı 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağ ile karıştırın ve özellikle saç uçlarında saça bolca uygulayın. En az 20 dakika veya bir gece bekletin. Her zamanki gibi yıkayın.

Durulanmayan Saç Bakımı: Bir sprey şişesine her yağdan 5-10 damla ekleyin ve her kullanımdan önce iyice çalkalayın. Şampuandan sonra hala ıslakken saçın her tarafına püskürtün ve uçlara bolca uygulayın. Kıvırcık saçlarınız varsa, bu tedavi de harikadır. İşin püf noktası aşırı uygulamamaktır, aksi takdirde acilen tekrar yıkanması gereken yağlı saçlara sahip olabilirsiniz. Kelimenin tam anlamıyla çok küçük bir miktara ihtiyacınız var.

Bunun için en iyi taşıyıcı yağlar jojoba, zeytin, badem ve avokado yağlarıdır.

Kekik yağı, özellikle renklendirme veya sıcak aletler kullanılarak zayıflamış veya hasar görmüşse, saçı önemli ölçüde onarır ve sağlıklı görünümünü geri getirir;

Kırık uçlarda lavanta, papatya, sardunya, sandal ağacı, gül ağacı ve sedir ağacı yağları oldukça etkilidir.