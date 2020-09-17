Yüzlerce yıldır kullanılıyor! Dulavrat yağını saçınıza uygulayın ve bekleyin

Herhangi bir saç sorununu doğru bir şekilde çözecek uçucu yağı veya yağ karışımını seçmenize yardımcı olacak bir liste hazırladık. Sonunda çok önemli olan bonusu kaçırmayın. KURU SAÇ BAKIMI Kuru saça sahipseniz, 1 yemek kaşığı ılık zeytin yağı, hindistancevizi, mısır veya avokado yağına 5-7 damla uçucu yağı karıştırın. Parmaklarınızla kafa derisine uygulayın. Birkaç saat bekletin ve sonra yıkayın.

Sandal ağacı yağı kuru, yıpranmış saçlarda nemi korur;

Lavanta yağı bu amaç için özellikle faydalıdır çünkü sebum üretimini düzenlemeye ve nemi kapatmaya yardımcı olur;

Ylang-ylang yağı, cildin yağ içeriğini kontrol eder ve saçın elastikiyetini artırır;

Sardunya yağı saç derisinin yağ üretimini dengeler ve doğal olarak yumuşatır;

Yasemin yağı saçı nemlendirir, yumuşak ve ipeksi hale getirir. Lütfen dikkat: Yasemin esansiyel yağı hiçbir şekilde hamile veya emziren kadınlar tarafından kullanılmamalıdır! YAĞLI SAÇLARIN BAKIMI Saçınız yağlıysa ve hızla yağlı hale gelirse, doğru uçucu yağlar yağ bezlerinin çalışmasını normalleştirmeye gerçekten yardımcı olabilir. 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağ ile 5-7 damla yağı kafa derisine karıştırın ve 2-3 dakika kuvvetlice ovun. Saç derisinde 60-90 dakika bekletin. Durulama. Yağlı saçlar için en iyi taşıyıcı yağlar kabak, badem, nergis yağlarıdır. Greyfurt yağı, yağ salgılanmasını normalleştirir;

Limon yağı, doğal saç derisi yağlarının dengelenmesine yardımcı olur;

Sardunya yağı, yağ bezlerinin çalışmasını normalleştirir ve yağlılık oluşumunu engeller.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEME Saçın güçlü olması ve dökülmesinin önlenmesi için saç köklerinin tedavi edilmesi gerekir. 5-7 damla yağı 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağ ile karıştırın, saç derisine sürün ve birkaç saat veya bir gece bekletin, ardından her zamanki gibi yıkayın. Taşıyıcı yağ olarak zeytin, hint veya dulavratotu yağı kullanılmalıdır.

Lavanta yağı, saç dökülmesini önlemek ve kökleri eski haline getirmek için kullanılan çok yönlü bir yağ türüdür;

Biberiye yağı kökleri güçlendirir ve cildin elastikiyetini geri kazandırır;

Papatya yağı, saçın büyümesini teşvik eder ve saçı besler, gücünü geri kazandırır;

Adaçayı yağı, yenilenmeyi ve büyümeyi uyarır;

Kekik yağı saç dökülmesini durdurur, zayıflamış ve hasar görmüş saçları geri kazandırır. SAÇIN UZAMASINI SAĞLAMA Saç büyümesi için 5-7 damla yağı 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağ ile karıştırın ve saç derisine masaj yapın. Birkaç saat veya bir gece bekletin ve sonra yıkayın. Taşıyıcı yağ olarak hint yağı, zeytin veya badem yağı kullanılmalıdır.

Patchouli yağı sakinleştirici ve saç büyümesini hızlandırır;

Portakal, limon ve mandalina yağının güçlendirici etkisi vardır;

Sedir ağacı yağının iyileştirici etkisi vardır ve saçı ve saç derisini besler;

Havuç tohumu yağı saçı güçlendirir, kan dolaşımını artırır, saçın yenilenme ve yenilenme sürecini hızlandırır.

KEPEK GİDERME Kepek, çoğumuzun başına gelen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır, ancak bazı uçucu yağlar onu ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. 1 çay kaşığı taşıyıcı yağa 10 damla uçucu yağ ekleyin ve saç derisine masaj yapın. Bir gece uyurken bırakın ve sabah saçınızı yıkayın. Bir gecede bırakmak bir seçenek değilse, birkaç saat saçınızda tutun ve sonra yıkayın. Bunun için önerilen taşıyıcı yağ, hint, sedir veya dulavratotu yağıdır.

Kepek mantar kaynaklıysa çay ağacı, limon otu, okaliptüs ve nane yağları mükemmeldir;

Kuru bir saç derisi durumunda lavanta veya paçuli yağları en etkili tedavidir. SAÇ KIRIKLARINI GİDERME Yıpranmış saç ve kırık uçların tedavisi 2 yoldan biriyle yapılabilir.

Ön yıkama işlemi: 5-7 damla yağı 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağ ile karıştırın ve özellikle saç uçlarında saça bolca uygulayın. En az 20 dakika veya bir gece bekletin. Her zamanki gibi yıkayın.

Durulanmayan Saç Bakımı: Bir sprey şişesine her yağdan 5-10 damla ekleyin ve her kullanımdan önce iyice çalkalayın. Şampuandan sonra hala ıslakken saçın her tarafına püskürtün ve uçlara bolca uygulayın. Kıvırcık saçlarınız varsa, bu tedavi de harikadır. İşin püf noktası aşırı uygulamamaktır, aksi takdirde acilen tekrar yıkanması gereken yağlı saçlara sahip olabilirsiniz. Kelimenin tam anlamıyla çok küçük bir miktara ihtiyacınız var.

Bunun için en iyi taşıyıcı yağlar jojoba, zeytin, badem ve avokado yağlarıdır.

Kekik yağı, özellikle renklendirme veya sıcak aletler kullanılarak zayıflamış veya hasar görmüşse, saçı önemli ölçüde onarır ve sağlıklı görünümünü geri getirir;

Kırık uçlarda lavanta, papatya, sardunya, sandal ağacı, gül ağacı ve sedir ağacı yağları oldukça etkilidir.