Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyet versiyonu 30 yıl sonra yeniden keşfedildi

İngiliz yazar JRR Tolkien'in beyaz perde uyarlamaları dünyaca popüler olan kitabı Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyetler Birliği televizyonu için yapılan uyarlamasının yeniden keşfedilerek geçen hafta YouTube'a konması özellikle Rusya'daki meraklıları arasında büyük sevinç yarattı.

Guardian gazetesinin Rusya muhabiri Andrew Roth'un haberine göre, Yüzüklerin Efendisi kitabının birinci bölümü olan Yüzük Kardeşliği'nin televizyon filmi olarak uyarlandığı Khraniteli, 1991'de çekildi ve üçlemenin Sovyetler Birliği'nde yapılan tek uyarlaması olduğu düşünülüyor.

Dünyanın dört bir yanında gişe rekorları kıran Peter Jackson'ın beyaz perde üçlemesinin ilki gösterime girmeden 10 yıl önce televizyonda yayınlanan bu düşük bütçeli film başka bir çağa aitmiş gibi.

Guardian muhabiri "Kostümler ve set gayet ilkel, efektler gülünç ve bir çok sahne filmden çok tiyatro oyununu andırıyor" diye tarif ediyor.

Rock grubu Akvarium'dan Andrei Romanov tarafından bestelenen müzik de yapıma net bir Sovyet havası veriyor.

Kayıplara karışmıştı

Televizyon filminin sadece bir kez gösterildikten sonra Leningrad Televizyonu arşivlerinde kayıplara karıştığı söyleniyor.