HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüzüne kimyasal madde fırlatmıştı! Eski nişanlı dehşetinde yeni detaylar: 1 gün önce...

Yüzüne kimyasal madde fırlatmıştı! Eski nişanlı dehşetinde yeni detaylar: 1 gün önce...

30.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Sabit Türk (26), 'Su sayacına bakacağız' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (28) yüzüne kimyasal madde attı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, hastanede tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Türk ise, yakalanarak tutuklandı. Türk'ün olaydan 1 gün önce, eski nişanlısının çalıştığı markete giderek çevreyi ve iş yerini gözleyip, keşif yaptığı ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları!

Yüzüne kimyasal madde fırlatmıştı! Eski nişanlı dehşetinde yeni detaylar: 1 gün önce...

Dehşete düşüren olay, 19 Haziran'da Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. Merve Küçüktekin'in evine gelen, nişanlıyken 1,5 yıl önce ayrıldığı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su saatine bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

561c49c593aad278321590e68a2fa27c

'SIVIYI ARABA PARÇASI TEMİZLEMEK İÇİN KULLANIYORDUM'

Kimyasal maddeyi, aracını temizlemede kullandığını öne süren Sabit Türk, savcılıktaki ifadesinde, "Kendisine 'Aramızda yaşanmışlıklar var gel barışalım' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Ben de bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı Merve'nin yüzüne doğru fırlattım. Bu esnada eliyle yüzünü tuttu. Panikle olay yerinden kaçtım. Aracıma binip İzmir'de bulunan birliğime doğru yola çıktım. Kolluk ekipleri beni Ilgın ilçesinde yakaladı. Bu şekilde zarar vereceğini bilmiyorum. Ben genellikle sırt çantamla gezerim. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim. Sıvıyı çantama koymak istememin sebebi kıyafetlerime zarar vermemek içindir" dedi.

Sabit Türk'ün, olaydan 1 günü önce, Merve Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek, keşif yaptığı ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde Türk'ün, Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek gözlem yaptığı görülüyor.

8215edff2f97a0e19806f13a4323ba9a

'CANAVARCA HİSLE EYLEME YÖNELİYOR'

Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, görüntülerin, Sabit Türk'ün olayı planlayarak canavarca hisle gerçekleştirdiğini gösterdiğini savundu. Ceylan, ''Merve Küçüktekin ile saldırgan arasındaki ilişki yaklaşık 2 senedir süregelen bir tanışıklığa dayanmaktaydı. 3 aylık bir nişanlık olmuştu, kısa süren bir nişanlılık. Saldırganın, Merve'ye yönelen eylemleri sistematik bir şekilde devam ediyordu hatta bu konuda bizim daha önceki şikayetlerimiz de yine aynı şekilde mevcuttu, uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Ne yazık ki caydırıcı olmadı bu yaptırımlar. Müvekkilin hayatı tehlikeye atacak şekilde canavarca hisle bir eyleme yöneliyor" diye konuştu.

0940cd72ade3c734bef6fd63be631969

'HAKSIZ TAKRİK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Sabit Türk'ün, ifadesinde, olayı 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini söylediğini hatırlatan Ceylan, "Olaydan 1 gün önce Merve'nin çalıştığı iş yerine geliyor. Etrafını kontrol ediyor. Kamera kayıtları bize ulaştı. Biz hemen bu görüntü dosyaya sunduk. Bu eylemin zaten tasarlanarak yapıldığı açıkça ortada. Müvekkilime karşı canavarca bir his gütmüş. İş yerine gelip etrafta gezinmiş, alışveriş yapıyor gibi görünmek istemiş. Nedense bir gün sonrasında da bu eylem gerçekleştiriliyor. Saldırganın verdiği ifadenin aksine herhangi bir haksız tahrik, herhangi bir takdir indirim sebebi ve bir pişmanlık da söz konusu değil. Şahıs bunu kafasına koymuş, yerleştirmiş, kurumuş, kurgulamış ve canavarca bir hisle gelip acımadan Merve'yi adeta katletmeye çalışmıştır" dedi.

77e9d933154a5bd4dd76639a0286329b

MERVE'NİN SAĞLIĞI İYİ

Merve Küçüktekin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen avukat Ceylan, "Merve'nin tedavisi devam ediyor. Hala müşahede altında. Vücudunun belli bölgelerinde özellikle hayati tehlike arz eden bölgelerinde 1'inci ve 2'nci derece yanıklar olmakta. Yüzü ve vücudunda hala sargıları mevcut" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu açıkladı! Sayı 150'nin altına indiBakan Soylu açıkladı! Sayı 150'nin altına indi
Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildiMalatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Ezildiler, sesleri bile çıkamayacak"İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Ezildiler, sesleri bile çıkamayacak"
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.