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Yüzüne tükürülen çocuğun ailesi görüntüleri izledi, tüküren kızdan şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 15:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da maskesiz genç kız tarafından yolu kesilerek yüzüne tükürülen 5’inci sınıf öğrencisi kızın ailesi görüntüleri izledikten sonra, şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Yüzüne tükürülen çocuğun ailesi görüntüleri izledi, tüküren kızdan şikayetçi oldu

Diyarbakır’da maskesiz genç kız tarafından yolu kesilerek yüzüne tükürülen 5’inci sınıf öğrencisi kızın ailesi görüntüleri izledikten sonra, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Küçük kız, "Kolumdan tutarak benim yüzüme tükürdü. Maskesi de yoktu. Ben üzüldüm, ama anneme anlatamadım" dedi.
Cuma günü okul çıkışı saatinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarındaki marketin önünde maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5. sınıf öğrencisi N.Ş.’yi kolundan tutup yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay anı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. N.Ş.’nin ailesi görüntüleri izledikten sonra kızlarının yüzüne tüküren genç kızdan şikayetçi oldu.

"Olaydan dolayı çok üzüldüm"
Yaşadığı talihsiz anı anlatan 10 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencisi N.Ş., cuma günü okuldan geldiğini, karşısına tanımadığı bir kız çıktığını söyledi. Diğer taraftan geçmeye çalıştığını, genç kızın izin vermediğini belirten N.Ş., "Benim sol kolumdan tutarak yüzüme tükürdü. Maskesi de yoktu. Ben üzüldüm, ama anneme anlatamadım. Görüntüleri izledikten sonra fark etti. Hiçbir şey demeden yoluna devam etti. Korona virüs sürecinde benim yüzüme tükürmesi çok yanlış bir şeydi. Çok üzüldüm, bana böyle bir şey yapılması çok kötü bir şeydi. Zaten ailemde görüntüleri izledikten şikayetçi oldu. İnşallah o kız bulunur" dedi.
Görüntüleri izleyen N.Ş.’nin ailesi, tüküren kızdan şikayetçi oldu.

Yüzüne tükürülen çocuğun ailesi görüntüleri izledi, tüküren kızdan şikayetçi oldu

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