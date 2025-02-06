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Yüzüne ve vücuduna başkalarının yağını enjekte ettirdi! 9 bin sterlin (400 bin TL) harcadı... "Dolgudan daha iyi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.02.2025 17:15
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'İnsan Barbie' lakaplı 47 yaşındaki Marcela Iglesias isimli bir kadın, genç görünmek için takıntılı olduğu yeni güzellik uygulamasını açıkladı. Yüzüne ve vücuduna dolgu maddelerinin yerine başkalarının yağını enjekte ettirdiğini söyleyen Iglesias, bu uygulama için 9 bin sterlin (400 bin TL) harcadı.

Yüzüne ve vücuduna başkalarının yağını enjekte ettirdi! 9 bin sterlin (400 bin TL) harcadı... "Dolgudan daha iyi"

MYNET|DIŞ HABERLER Genç görünmek için güzellik uygulamalarını tercih eden 47 yaşındaki Marcela Iglesias isimli bir kadın öncesi ve sonrası görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi. 47 yaşındaki kadın en iyi yöntemin ise yüzüne ve vücuduna başkasının yağını enjekte ettirmek olduğunu dile getirdi.

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89 BİN STERLİN HARCADI

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Los Angeles'ta yaşayan ve 1,2 milyon takipçisi olan Marcela, "Bu yeni tedavi beni gerçekten heyecanlandırıyor çünkü bu, kendi yağınızı geri kazanmanın en doğal yolu. Daha genç ve dolgun görünmemi sağladı.İnsanlar dolgulardan bıktı çünkü bunun sadece dolgu olduğunu, hiçbir şeyi geri getirmediğini, bunun güzelliğin geleceği olduğunu biliyorlar." dedi.

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Marcela, yıllar içinde kozmetik tedavilere 89.000 sterlinden ( 3.958.873,08 TL) fazla para harcadı ve cildine hacim kazandırmak için yüzüne, ellerine ve bacaklarına başkalarının yağını enjekte etti. Yağın 1,5 ml'si yaklaşık 840 sterline mal oluyor, ancak yağın enjekte edildiği bölgeye bağlı olarak seans başına genellikle 3 ml uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik
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