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Yüzünüz daha parlak ve canlı olacak! İşte pratik yüz temizleme rutini önerileri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz, canlı bir cildimiz, pırıl pırıl parlayan lekesiz ve güzel bir yüzümüz olsun istiyoruz. Peki ama bunun için ekstra bir çaba sarf ediyor muyuz? Birçoğumuz günlük yaşamın koşuşturmasında cildine hiç zaman ayıramıyor. Oysa günlük rutininizden alacağınız 20 dakika bile yüzünüzü sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşturmaya yeter.

Yüzünüz daha parlak ve canlı olacak! İşte pratik yüz temizleme rutini önerileri...

Yoğun bir cilt bakımı yapmaya vaktiniz yoksa cildinizi temizlemek için kısa bir zaman ayırabilirsiniz. Cilt bakımı konusunda fark etmediğimiz şey, çoğu cilt tipinin bu sağlıklı, parlak görünüm için düzenli bir yüz temizliğine ihtiyacı olduğudur. Bir güzellik salonuna da gitseniz, evde kendiniz de yapsanız cildinize düzenli olarak bakmanız gerekir. Pratik bir şekilde yüzünüzü hemen nasıl temizleyeceğinize dair adım adım bir kılavuz sunuyoruz.

Görsel 1

YÜZ TEMİZLİĞİ PARLAK BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN ÖNEMLİDİR

Harika bir cildin sadece bir DNA meselesi olduğunu düşünmeyin. Aslında günlük alışkanlıklarınızın aynada gördükleriniz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Yüzünüzü nemlendirmekten güneş kremi kullanımının inceliklerine kadar pek çok öneri içinden size en uygun olanları seçip uygulamak, ışıltılı ve kusursuz bur cildin ilk adımlarıdır.

Yüzünüzü yüz temizleyici veya yüz yıkama köpüğü ile iyice yıkayıp cildinizi yumuşak bir havluyla kurulayarak işe başlayabilirsiniz. Cildinizi çok fazla yıkarsanız kurutabilirsiniz, bu nedenle günde bir kez yıkamak çoğu insan için iyidir. Geceleri, temizleyici bir sabunla yıkayın, günün kir ve makyajından kurtulun. Yıkamanın ardından gözeneklerinizin tıkanıklığını gidermek ve kalan kirleri temizlemek için makyaj pamuğu üzerine biraz temizleyici süt sürüp yüzünüzü silebilirsiniz.

Eğer vaktiniz varsa evde yüzünüze buhar banyosu hazırlayın ve 5 dakika kadar yüzünüzü buhara tutun, ardından bir yüz mendili ile silin. Gözenekleri sıkılaştırmak için bir buz küpünü dairesel olarak uygulamayı unutmayın.

PEELING VE TONİK YÜZDE HARİKALAR YARATIYOR

Görsel 2

l Cildinizin donuk görünmesini sağlayan ölü cilt hücrelerini ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu için birkaç dakika boyunca mağazadan aldığınız bir peelingi ya da evde eşit miktarda karıştıracağınız şeker ve balı yüzünüze sürüp ovun.
l Yüzünüzü 5 dakika fırçalayın ve yıkamadan önce 3 dakika kadar öyle bırakın.
l Anti-inflamatuar etkisi sayesinde peeling sonrası kızaran cildinizi sakinleştirmek ve kızarıklığı azaltmak için pH dengesini korumaya yardımcı olacak salatalık suyu, yeşil çay veya gül suyu gibi ev yapımı toniklerden uygulayabilirsiniz.

KIRIŞIKSIZ BİR CİLT İÇİN NEMLENDİRİCİ ŞART

Görsel 3

Yüzünüzü ölü hücrelerden arındırdıktan sonra cilt tipiniz ne olursa olsun nemlendirici kullanmalısınız. Ayrıca muz, domates ve papaya gibi besinler cilt üzerinde temizleme ve sıkılaştırma etkisi yapıyor. Nemlendiricinizi boynunuza da sürmeyi unutmayın. Hyalüronik asit içeren nemlendiriciler hidrasyonu arttırarak ince çizgilerin kaybolmasını sağlar, E ve C vitamini içeren nemlendiriciler ise günlük olarak cildinizi yaşlandırabilen serbest radikallerle mücadele eder.

Uzmanlar, güzellik rutinlerinin içinizdeki değişiklikleri fark etmek için bir fırsat olduğunu belirtirler ki bu doğrudur. Cildiniz yaşla birlikte değişirken ürünleriniz de değişebilir ama en azından temizleme, tonik ve nemlendirici uygulama adımlarının günlük ritüelinizin bir parçası olmasına izin vermelisiniz. Ayrıca en iyi sonuçlar için bu rutini haftada iki kez geceleri yapıp cildinizin nefes almasına izin verirseniz sabahları aynada taze, canlanmış bir cilt bulabilirsiniz.


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