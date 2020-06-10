Yüzünüz daha parlak ve canlı olacak! İşte pratik yüz temizleme rutini önerileri...

Yoğun bir cilt bakımı yapmaya vaktiniz yoksa cildinizi temizlemek için kısa bir zaman ayırabilirsiniz. Cilt bakımı konusunda fark etmediğimiz şey, çoğu cilt tipinin bu sağlıklı, parlak görünüm için düzenli bir yüz temizliğine ihtiyacı olduğudur. Bir güzellik salonuna da gitseniz, evde kendiniz de yapsanız cildinize düzenli olarak bakmanız gerekir. Pratik bir şekilde yüzünüzü hemen nasıl temizleyeceğinize dair adım adım bir kılavuz sunuyoruz.

YÜZ TEMİZLİĞİ PARLAK BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN ÖNEMLİDİR

Harika bir cildin sadece bir DNA meselesi olduğunu düşünmeyin. Aslında günlük alışkanlıklarınızın aynada gördükleriniz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Yüzünüzü nemlendirmekten güneş kremi kullanımının inceliklerine kadar pek çok öneri içinden size en uygun olanları seçip uygulamak, ışıltılı ve kusursuz bur cildin ilk adımlarıdır.

Yüzünüzü yüz temizleyici veya yüz yıkama köpüğü ile iyice yıkayıp cildinizi yumuşak bir havluyla kurulayarak işe başlayabilirsiniz. Cildinizi çok fazla yıkarsanız kurutabilirsiniz, bu nedenle günde bir kez yıkamak çoğu insan için iyidir. Geceleri, temizleyici bir sabunla yıkayın, günün kir ve makyajından kurtulun. Yıkamanın ardından gözeneklerinizin tıkanıklığını gidermek ve kalan kirleri temizlemek için makyaj pamuğu üzerine biraz temizleyici süt sürüp yüzünüzü silebilirsiniz.